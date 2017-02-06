Письма славян

Сегодня мы начнём нашу неделю в сети с новостей культуры. Хотя, признаться честно, новости эти немного необычны.

Писатель Герман Садулаев послушал песню группы "Алиса" "Небо славян" (почитать её текст можно здесь, а вот официальный клип!).

В результате на свет появилось письмо Садулаева лидеру "Алисы" Константину Кинчеву (оно очень большое, публикуем максимально возможные отрывки):

Здравствуй, Костя.

Я действительно хочу, чтобы ты здравствовал. Говорят, что в России нужно жить долго. Чтобы успеть всё понять. Мне кажется, ты ещё недостаточно долго жил. Я хочу, чтобы ты жил как можно дольше, потому что тебе надо ещё кое-что переосмыслить.

Прости меня, что обращаюсь к тебе на «ты» и по имени – «Костя». Это не из-за неуважения, боже упаси! Это просто в знак памяти о тех временах, когда мы были молодыми. Ты был молодой, я был молодой, мы все были молоды. Мы играли и слушали рок-н-ролл и ты был для нас кумиром, образцом, героем. И мы были на «ты», даже не зная друг друга лично, и ты сам говорил, что «мы вместе».<...>



А сегодня я ехал в машине по семейным делам и авторадио опять передавало твою знаменитую песню «Небо славян». Раньше я всё время молчал. Но мне надоело молчать. Я 44 года живу среди расизма, нацизма и ксенофобии. И мне надоело молчать и делать вид, что так оно и должно быть, как вся страна делает вид, что это нормально. Это ненормально. И я решил, что теперь никогда не буду молчать.<...>



Ты поёшь: «Нас точит семя орды». Тут надо определиться. Какой именно орды тебя точит семя, Костя? Большой Орды? Золотой Орды? Белой Орды? Или, может, Синей? Здесь важна точность, Костя. Когда империя Чингисхана распалась на улусы или орды, то ведь у каждой орды была своя династия и своя история. А потом орды все кончились. Нету сейчас никакой орды, Костя, ни Большой, ни Золотой, ни Белой. Нет Византии, нет державы Германариха, Речи Посполитой нет и орды тоже никакой совсем не осталось. Может, у тебя фантомные боли, Костя?

Или какие-то нынешние или недавние наследники орды тебя точат? Может, монголы? Из Монгольской Народной Республики? Может они – враги? А ты знаешь, Костя, что монголы помнят о том, что мы жили в одном государстве когда-то, но по этой причине считают Россию не историческим врагом, а историческим другом и братом? Только ты считаешь монголов врагами, Костя. Они считают тебя братом. Знаешь ли ты, Костя, что в Великую Отечественную Войну после стран Запада вторым нашим поставщиком по ленд-лизу была Монголия? Монголы поставили нам коней и полушубки. Ты видел, Костя, в советских кинофильмах, как красноармейцы в красивых тёплых дублёнках, помогаемые генералом Морозом, громят гитлеровцев, мёрзнущих в суконных шинелишках? Это были монгольские полушубки, Костя. А ты считаешь монголов врагами.

А может ты не монголов, а российских татар считаешь «семенем орды», которое тебя точит? Ты, наверное, как-то пропустил этот исторический момент, Костя, но русские с татарами давно стали не то чтобы «братьями», как со славянами-украинцами и со славянами-белорусами, а просто одним народом? Тебя тревожат, Костя, фамилии Кара-Мурза, Зарифуллин, Абузяров? Эти русские писатели, они – семя орды? Они тебя точат, Костя? Может, Витя Цой тебя тоже точил? Фамилия у него была странная, нерусская. Не иначе как с ордой пришёл на твою светлую Русь..<...>



Ты поёшь: «от чудских берегов до ледяной Колымы, всё это наша земля». Всё это славянская земля, ты говоришь. Твоя земля.

А где моя земля, Костя? Куда она подевалась? Где земля Зарифуллина, Абузярова, Кара-Мурзы и Айрапетяна? Где земля русского писателя и филолога Аствацатурова, внука академика Жирмунского, и самого Жирмунского где земля? Где земли целых народов, которые веками жили на просторах от Чудских берегов до ледяной Колымы? Ты знаешь, Костя, что «Чудскими» эти берега называли от того, что жила там «чудь» - неславянское племя? Где земля карелов, чувашей, мари, прочих финских, угорских, уральских, сибирских, тюркских народов? Или ты решил поступить со всеми народами, населяющими Россию, как американцы поступили с индейцами – убить и занять их земли? Но разве не мы всегда гордились тем, что мы – не такие?.<...>



Я вот что недавно узнал, Костя. Что ты отказался ехать на Донбасс и поддержать «Русский мир». Ты не поехал, а Кобзон поехал. Помнишь, ты пел про «и каждый в душе Сид Вишез, а на деле Иосиф Кобзон». Предполагалось, что Кобзон – это плохо. Потому что он «советский». А Кобзон взял и поехал на Донбасс. Наверное, потому, что советский. А ты не поехал. Потому что ты расово чистый славянин. Не думаю, что ты струсил. Ты вроде никогда не был трусом. Скорее, ты почувствовал, что киевская хунта тебе ближе по крови. У них там тоже в венах «небо славян», и знаки «солнца» на рукавах батальона «Айдар». А этот «Русский мир» - он какой-то неславянский. Расово нечистый какой-то.

Ещё я слышал, что против тебя где-то открыли дело по статье 282 за разжигание национальной розни. Я против того, чтобы тебя привлекали по 282-й. Я вообще против того, чтобы наших культурных нацистов судили по статьям. Это делает из них «мучеников». Да и не решишь проблему запретами. И судами. А просто надо чтобы ты сам, Костя, понял. И твои слушатели. Что это мерзко: делить людей по национальностям. Говорить – это моё и то моё же. Неприлично это, стучать себя пятками в грудь, звеня медалями чистопородного славянства или чеченства, или татарства, или чего угодно. Это всё равно что в театре громко испортить воздух. Всем неприятно и стыдно за тебя, Костя.

Так что, давай, Костя. Живи. Дыши. Моим воздухом, моим небом – мне не жалко, я разрешаю. И пиши ещё. Только пиши лучше. Добрее.

Василий Агниевский:

А ведь правда. Меня тоже эта песенка слегка заставляла недоумевать.

Павел Корчагин:

Да. Всякий национализм отвратителен, но наш доморощенный - особенно. Забыли люди, что "не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы" (с)

Kass Bay:

Хорошо дали уроду нацику по башке. Позорят рок'н'ролл, как тот дебил косноязычный байкерское движение.

Станислав Сенкин:

Знатное письмо. Не разделяю, но в целом понимаю пафос автора. Песня эта - "Небо славян" вообще странная. Своего рода современный гимн великодержавию. А самоидентификация лирического героя пестни самая что ни на есть расистская. Причем, расизм бытового, московского разлива. Я например снимаю в мск квартиру и довольно часто вижу как в объявлениях рантье пишут, что сдадут свое жилище исключительно славянам, или людям "славянской внешности". Понятно, что возможно они боятся мигрантов или бандитов с Кавказа поэтому хотят жильцов попривычнее. Я сам вроде как подпадаю под эту категорию "значит православный", русский родной язык и т.д. Короче говоря, славянин. Но меня не греет такое преимущество и стараюсь никогда не снимать жилье у бытовых расистов. Таких людей вообще желательно сторониться. Как например должен ощущать себя при прослушивании этой пестни какой-нибудь недославянин - удмурт или мариец, чуваш и татарин? И их тоже бытовые расисты признают за нормальных жильцов и определяют уже как людей "славянской внешности". И вот сидит какой-нибудь мариец в ютьюбе, слушая Кинчева, и втыкает: и внешность у него "славянская" и небо "славянское" и земли "славянские". И Москву в ВОВ отстояли славяне и другие войны выиграли. Кому-то эта песня душу греет - надо же какие мы крутые - славяне. Но на мой взгляд здесь явное упрощение и робкая на самом деле, попытка самоидентифицироваться. Ну и ресантимент нацмена, записывающегося в "русские", в этой песне налицо. Кинчев же болгарская фамилия, а вообще-то эти болгарские славяне во вторую мировую за немцев играли.

Артур Приймак:

Тоже вспомнил, как русский весь из себя питриот Кинчев отказался ехать петь для донбасцев, потому что Донбасс непризнанный. Слушая отливающие медью кинчевские строки, мне тогда захотелось, извиняюсь за выражение, блевать...

2014 год вскрыл для нас еще одну тайну бытия - подноготную наших звезд сцены. Кинчев на Донбасс не поехал. Дмитрия Ревякина после его дифирамбов "команданте Ярошу", на Донбассе видеть и слышать не хотят. Даже если Ревякин притащит с собой три состава гуманитарки и будет эту гуманитарку лично раздавать по всей Новороссии, он там персона нон грата. И поделом.

А Кобзон пел для многострадальной Новороссии. Вадик Самойлов пел, другой Вадик- Степанцов...Юля Чичерина... А этих людей "олдовые" рокеры не так давно считали "истеблишментом" и попсятиной. Особено Чичерину. Что там у нее было эпохального в старые времена? "Ту- лу-ла"... "белая скатерть, разбитые блюдца...".

Это вам не "У земли одно имя - светлая Русь"...

Александр Коммари:

Так как я давно уже тут сижу, то кое чего помню.

Например, как во время перестройки западник и демократ Костя Кинчев читал на концертах стихи про православного державника Сашу Невзорова "Звезда свиней".

Свиньям нyжен лидеp,

Что бы сплотить pяды.

В хлевy беспоpядок, в хлевy баpдак,

И тyт появляешься ты...

Теперь у нас православный державник Кинчев, а демократ и атеист Невзоров.

Поэтому оба эти товарища мне примерно одинаковы.

PS. А песня "Небо славян" - просто пафосное <дерьмо>, по-моему.

Впрочем, многих обращение Садулаева даже повеселило - например, тем, что он решил откликнуться на песню, написанную больше 15 лет назад (а альбом, на котором она появилась, вышел в 2003 году).

Алексей Яценко:

Наконец-то я нашел место и время...

Глеб Черкасов:



а ведь это далеко не единственная, совсем не единственная песня у "Алисы"

В общем пусть полежит для памяти

Олег Кашин:

Костя, ты в Бобруйск ездил?

Других же не насмешило, а просто разозлило - за Кинчева решили заступиться духовно близкие ему русские националисты.

Роман Носик:

Чеченско-советский писатель против русско-славянского поэта. Шизофрения как она есть!

Константин Крылов:

Известный многонационал чеченской как бы национальности Герман Садулаев услышал песню Кинчева "Небо славян". В такси. И возмутился. Песня вообще-то была написана и спета 17 лет назад, но Герман подождал правильного момента и возмутился.

Судя и тону и словам, песня и в самом деле хорошо описывает русскую ситуацию. Ордынец требует от русского холопа ответа.

Будьте уважительны к этому тексту - быть может, именно благодаря нему Садулаев останется в истории русской литературы. В очень специальном разделе, но всё-таки.

Егор Холмогоров:

На самом деле самое выдающееся в выступлении Садуллаева, это неприкрытая зоологическая _племенная_ ненависть.

Он ведь не случайно прицепился к _славянам_. Не к русским. Не к "Россия для русских", а именно к славянам, к лингвистически-племенной характеристике, этнографически примерно однопорядковой с вайнахами.

У носителя племенного сознания взорвалось племенное. И тут, боюсь, мне, к примеру, его не понять, так как мои предки, по крайней мере по мужской линии, изначально славянами не были. Они славянизировались когда много столетий назад стали русскими и заговорили на славянском русском языке, хотя России тогда еще не было, Подвинье это была Новгородская Земля. Но Русь была. Поэтому для меня лично национальная идентификация важнее племенной. К панславизму _вне_ русскости, православия, византизма, я отношусь примерно как Леонтьев. Русское бесконечно важнее славянского.

Для Садуллаева же наоборот. У человека чисто племенное сознание, слегка отполированное марксизмом, социализмом, советизмом (то есть тем, что лучше всего прививалось именно на племенной основе Сухэ Батор - Сендеро Луминосо...).

При этом он у видел у русского краешек того, что счел аналогом своему племенному сознанию (довольно нечастый, кстати, в русской культуре и, думаю, связанный с пониманием цензурных ограничений - русские это уже 282 статья, а славяне - не однозначный для скр вопрос) и тут же возбудился. С одной стороны - понятное что-то, а не сложные разговоры о том, что нация это политически организованная в рамках модерна этническая традиция. С другой: как русский холоп _имеет право_ чувствовать какое-то племенное начало в себе! И понеслось.

Егор Просвирнин:

Некоторые спрашивают, почему я считаю "русского писателя чеченского происхождения" Садулаева просто чеченским писателем, без всяких там. Исчерпывающий ответ в посте. Добавлю лишь, что чеченский писатель Садулаев - лепший друг советского писателя Прилепина. Русофобия - она объединяет.

P.S. Касательно Кобзона: он уже успел заявить, что Донбасс - непосильная ноша для России и т.д. и т.п. Видимо, получил новую вводку от АП и тут же все свои прочувствованные слова позабыл.

P.P.S. Группу "Алиса" и Кинчева не люблю, но к делу это не относится. К делу относится восхитительная аргументация Садулаева, классическая для любого антирусского шовиниста ("Русские? Какие русские? Где русские?" - и далее со всеми остановками).

Наталья Холмогорова:

Думаю я о том, Марк, как этот "многонационально-толерантный" дискурс до странности похож на дискурс social justice warriors. То есть, примерно сказать, тех граждан, что ономнясь бегали по Калифорнии в розовых шапочках, символизировавших стыдно сказать что.

"Говоря, что брак есть союз мужчины и женщины, вы оскорбляете сексуальные меньшинства!"

"Говоря, что русские воевали с ордой и басурманами, вы оскорбляете национальные меньшинства!"

Не собираюсь, Боже упаси, приравнивать эти меньшинства друг к другу - но схема-то одна. Меньшинство "обижаеццо" на какой-то факт жизни большинства - значит, большинство должно прикрыться ветошью и не отсвечивать. Это как минимум. Дальше начинается "платить и каяться".

Садулаев, Прилепин и иже с ними вряд ли согласятся с тем, что ход их мысли в точности воспроизводит карикатурную "гейропу" - но это так.

Кирилл Шулика:

Песня, откровенно говоря, так себе. Но хорошо бывает тогда, когда плохим людям плохо. Если кто-то говорит, что нельзя петь про славян, надо поставить эту песню по заявкам слушателей.

И запомните... Русским и славянином быть не стыдно и даже в некоторым смысле модно, чтобы вам ни говорили мультикультурилисты, которые в принципе тоже националисты, но своих наций. И вот этим они, без сомнения, молодцы!

Антон Спирков:

Что касается расизма и ксенофобии, то как раз такие вот наезды людей неопределенной национальности на русские национальные символы, одним из которых является песня "Небо славян" и провоцируют расизм и ксенофобию. Не любят русские люди, когда неопределившиеся в своей национальной принадлежности персонажи приезжают к нам, учат нас жизни и поливают грязью то, что нам дорого. Вообще, скрывающие дулю в кармане отщепенцы, не популярны ни в одном обществе.

Далее, писатель недоумевает, что же имеет в виду Кинчев в фразе "нас точет семя Орды, нас гнет ярмо басурман". Дескать, а не разжигает ли Кинчев этой фразой межнациональную рознь? Причем Садулаев сам расшифровывает Орду, как татар, а басурман, как мусульман. Не знаю, как вам, а мне кажется, что это уже сам писатель разжигает межнациональную рознь такой интерпретацией. На что, в конце-концов, он намекает - уж не татарский ли национализм, не исламский ли террор и агрессию он имеет в виду? А может быть он намекает на дань, которую Россия выплачивает одной горной республике, к которой Садулаев не имеет отношения? Как по мне - чистой воды экстремизм!

Нет, я не сторонник 282 статьи, и потому не буду призывать органы обратить внимание на творчество петербуржца и коммуниста Садулаева. Это не правильно. Я против запретов. Пусть они пишут и раскрывают себя сами, эти милые прекрасные люди неопределенной национальности. Пусть выплескивают свою злобу и зависть - тем сильнее будет наш социальный иммунитет и его реакция. Ведь все равно - это наша земля, от чудских берегов и до ледяной Колымы, а в наших венах по прежнему кипит небо славян.

Татьяна Шабаева:

Прошу прощения, но "русские ответы" Герману Садулаеву мне не нравятся.<...>

На минуточку: я _никогда_ не слышала песни Кинчева "Небо славян", о которой идёт речь. И после всего переполоха так и не слышала, потому что в целом совершенно равнодушна к Кинчеву и группе "Алиса". Но это не имеет значения, потому что песня может быть прекрасная, песня может быть ужасная -- на то она и песня. А выступление Садулаева -- это выступление мерзавца.

ПРИМЕР. Садулаев пишет, цитирую: "Я 44 года живу среди расизма, нацизма и ксенофобии".

Понятно? "44 года" -- это потому, что он родился в 1973 году. И вот с самого рождения он живёт, живёт, живёт среди расизма, нацизма и ксенофобии. Терпит, терпит, терпит.

И я НЕ ПОНИМАЮ, почему под садулаевским "письмом Кинчеву" стоит столько одобрямсов советских людей, в том числе троих моих просоветских друзей.

Вы поняли? Писатель Садулаев не только сейчас, он и в вашем любимом Советском Союзе, кода ещё не был писателем, а был советским юношей, комсомольцем, пожалуй, когда публиковался в советской молодёжной газете, когда учился на юрфаке в Ленинграде, -- уже тогда он жил "среди расизма, нацизма и ксенофобии".

Мои советские друзья, верно, думают, что если Садулаев в конце своего письма рассуждает, что советская власть, запрещая концерты таким "нацистам", как Кинчев, была права -- это повод причислить писателя Садулаева к своим советским рядам. Дескать, "нацистов -- можно!".

НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ писатель Садулаев, когда дойдёт дело до его родового, до его племенного -- будет с тем же презрением лягать ваше советское знамя. Вы сами расисты, -- скажет он вам. -- Вы сами нацисты. Отойдите от меня, я не знаю вас.

Так советские люди, охотно и скоро предавая русских во имя дружбы народов, никогда затем не удостаиваются благодарности от тех, во имя кого они предали русских.

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Ну и да, это всего лишь один-единственный пример из всего возмутительного письма, где таких примеров -- с десяток. Но не знаю, стоит ли писать дальше. Всё уж сто раз было -- и, по-видимому, будет...

Наконец, кто-то предпочёл всё происходящее просто обратить в шутку.

Андрей Мартьянов:

Всё сказано до меня.

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Николай Некрасов. Из поэмы "Крестьянские дети":

Однажды в студеную зимнюю пору

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз.

Оптимисты:

В поэме впервые с такого-то года

Не поднята тема нехватки овса,

Совсем не слыхать матюгов коновода,

И в центре лошадка, а не колбаса!

Заклепочники:

Пускай не затронута тема навоза,

пускай историзм соблюден не везде,

Но в целом раскрыто влияние воза

На скорость копытного в вязкой среде.

Пессимисты:

Я сам не смотрел, но читал в интернете:

у клячи по ходу отклеился хвост!

И где в этих виршах крестьянские дети?

Назвали бы просто: «Кобыла и воз!»

Патриоты:

Под видом поэмы предатель Некрасов

Возводит поклепы на сочинский наст!

В гробу мы видали таких п[остмодернисто]в!

Кто стих прочитает, тот сам п[остмодерни]ст!

Городские сумасшедшие:

ДАВАЙТЕ ПИСАТЬ В МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

В ПОЭМЕ ИДЕТ ПРОПАГАНДА ВСЕГО

СПАСИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ПОДОБНОЙ ХАЛТУРЫ

СЕГОДНЯ ЛОШАДКА А ЗАВТРА ФАШИЗМ