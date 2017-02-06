Австралия: тысячи человек признались, что стали жертвами священников-педофилов

Королевская комиссия Австралии опубликовала данные расследования о совращении малолетних католическими священниками. С 1980 по 2015 год около 4,5 тысячи человек признались в том, что они стали жертвами развратных действий со стороны представителей церкви. За последние 60 лет, по данным комиссии, около семи процентов австралийских католических священников принимали участие в совращении несовершеннолетних, говорится в опубликованном докладе.

Наибольшее число случаев зафиксировано среди служителей Ордена госпиталитов святого Иоанна Божьего (бонифратры). Согласно докладу комиссии, около сорока процентов его служителей причастны к совращению детей.

Шесть архиепископов вызваны в комиссию в ближайшие три недели, чтобы объяснить причины такого поведения со стороны священников в течение многих лет, сообщает Би-би-си.