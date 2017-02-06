В Госдуме предложили отменить статью, по которой осудили Дадина

В Госдуме предложили исключить из Уголовного кодекса статью о многократных нарушениях порядка проведения митингов, максимальное наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Соответствующие поправки, которые, как ожидается, будут внесены в парламент в понедельник, разработали депутаты фракции ЛДПР, сообщает ТАСС.

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году. Она предполагает уголовную ответственность для тех, кто за полгода нарушил правила проведения митингов два или более раз. Первым осужденным по этой статье стал оппозиционный активист Ильдар Дадин. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

Авторы поправок отмечают, что общественный резонанс вокруг приговора Дадину во многом связан с несправедливостью наказания, несоразмерностью его тяжести и общественной опасности проступка.

24 января состоялось первое заседание Конституционного суда по делу Ильдара Дадина. Он просил признать статью Уголовного кодекса, по которой был осужден, неконституционной, так как она допускает повторное наказание за административные нарушения, если те совершаются неоднократно. Решение Конституционного суд пока не оглашено. Генпрокуратура и представитель президента в суде считают, что статья не противоречит Конституции. В то же время в Совете Федерации признали, что она требует "совершенствования".

Правозащитники считают, что Ильдар Дадин вообще не должен был подвергаться уголовному наказанию за осуществление своего права на свободу собраний и свободу слова.