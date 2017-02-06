Крупнейшие компании выразили несогласие с миграционным указом Трампа

Крупнейшие мировые компании, среди которых Apple, Facebook, Uber, Google, Netflix, присоединились к группе компаний, выступивших с осуждением президентского указа Дональда Трампа по миграции. Вечером 5 февраля они обратились в окружной апелляционный суд в США с письмом, в котором подчеркивается роль иммигрантов в развития экономики и общества.

В письме, направленном в Девятый окружной апелляционный суд США, компании жалуются на незаконные действия президента Дональда Трампа.

Как пишет Independent, ведущие мировые компании в области высоких технологий стали одними из самых активных оппонентов иммиграционной политики Трампа.

В минувшую пятницу окружной судья временно приостановил действие президентского указа о мигрантах, что стало основанием для возобновления поездок граждан семи мусульманских стран в США. Трамп выразил недовольство судебным решением. Министерство юстиции США поддержало президента и подало апелляцию. Однако апелляционный суд – через несколько часов – отказался отменять решение окружного судьи и восстанавливать ограничения для мигрантов. Как пишет Independent, ведущие мировые компании в области высоких технологий стали одними из самых активных оппонентов иммиграционной политики Трампа.