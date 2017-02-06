Голодающая Европа

На репортаж Первого канала, где рассказывалось о нехватке овощей в супермаркетах некоторых стран Европы, в соцсетях отреагировали потоком издевательских комментариев.

Kirill Schreiber

Европейские покупатели столкнулись с дефицитом овощей в супермаркетах!

По три салата в одни руки!

Непривычно пусто в магазинах Британии, Норвегии и Дании. Продажу того, что осталось в запасах, строго нормируют. Например, отпускают несколько салатов и кочанов брокколи на человека. Причем цены — заоблачные!

Кабачки и баклажаны подорожали за месяц почти в четыре раза!

Нет, это не привычный для меня сарказм. "Первый канал" российского ТВ реально потчует этим своих зрителей. Дословно.

Аркадий Бабченко

Господи, господи, спасибо тебе, что я родился в России!

Мы эти брокколи тракторами давим.

А еще у них там педофилы.

Alexander Tesnitsky

Спасайте, Европа погибает! Вся надежда на Россию: может она поделится невероятным урожаем картохи? Иначе, тут всем край.

Анна Мельник

Друзья, поможем европейцам! Кто чем может! У кого кабачки остались?

Fedianina Olga

"Непривычно пусто в магазинах Британии, Норвегии и Дании".

Все-таки прогресс налицо -- при Брежневе это рассказывали бы как анекдот, а нынче -- погляди в окно, Первый канал в новостной программе.

"Продажу того, что осталось в запасах, строго нормируют. Например, отпускают несколько салатов и кочанов брокколи на человека. Причем цены - заоблачные. Кабачки и баклажаны подорожали за месяц почти в четыре раза!"

Ааааа! Даже польские несожранные нами яблоки, похоже, закончились.

Ни у кого знакомые в новостях Первого канала не работают? Передавайте им там привет что ли какой-то. Пусть держатся. Недолго осталось. Их скоро уже спасут.

Nadezda Kohts

А мне интересно как это соотносится с заявлениями о забастовках фермеров, которым некуда сбывать продукцию и потому они ее уничтожают?

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Dmitry Lazarev

1й канал готовит россиян к окончательной победе импортозамещения? Начали, как водится, издалека. Стоит ждать программ про лечебное голодание?

Andrei Desnitsky

А мы еще обсуждаем, душеспасительно ли работать на Первом...

Elena Karaeva

В праздничном убранстве Елисейские поля, но нет радости на лицах простых парижан.

Yevgeniy Bazhenov

"Тяжелый смог окутал Вашингтон.

Невесело живется без работы..." )))

Новый шедевр от авторов триллера про распятого мальчика, скоро на всех экранах РФ!

Елизавета Кирьякова

тоскует рабочий класс британии, норвегии и датского королевства -недоступны стали овощи простому европейскому труженику ,увяли кабачки ,приуныли баклажаны и вздорожала в 4 раза редиска c брюквой

путенвведивойска - освободи западный пролетариат от мира проклятого транснационального чистогана ! )

Илья Вайцман

А вы еще удивляетесь письму Проханова в адрес Кима III...? Увы, это госполитика. Вот и "первый канал" переходит на чисто северокорейского уровня "сюжеты" о косящем Запад голоде, питающихся крысами американцах и всяком таком подобном.

Впрочем, люди моего поколения прекрасно помнят, как нам рассказывали о тяжелой жизни американского пролетариата. Чтобы мы, получая еду по "талонам" (у меня еще пачка не, "отоваренных" осталась, даже "талонной" нормы не было) себя чувствовали счастливчиками. Все одно, и все по кругу.

К саркастическому хору присоединились и те, кто наблюдает за происходящим из стран Европы.

Natalia Gevorkyan

Ой))) Умираем тут без овощей и цитрусовых)

Lana Fischer

Да плохо у нас, о салатах мечтаем, а уж брокколи забыла как выглядит. Я завидую росиянам черной завистью. )))

Valeria Lebedieva

К вечеру моя фантазия, наконец, разгулялась и смогла-таки мне выдать ассоциативный видеоряд из супермаркета за углом:

... утомленные датчане, с обеда стоящие в очереди, ожидая салата (кстати, какого именно, их обычно видов 10 в продаже есть... может, оливье...). Советская (импортированная вместо овощей) тетка, выходящая с лотком салата (оливье?) и начинающая громко орать: "только по три в руки! мужчина, куда вы лезете? я сказала больше трех не брать!"... младенец, начинающий плакать при одном виде недостающих витаминов... ну и ломанувшаяся к лотку очередь.... датчан... за салатом... оливье, наверное...

Vrubel Dmitry

Встал в очередь в 4 утра в REWE за гнилой картошкой по 75 Евро за полкило. Не успел, всё расхватали... Первый канал никогда не врёт!

Andriy Gavrylenko

Ага, а на Кипре пропали оливки: все , вместе с деревьями, на их месте выросли кусты крыжовника, только он фиолетового цвета, потом смородина стала белой, а горох черным и сухим.

Нормальным остался только виноград,и из него делают все необходимые организму витамины: процесс прост и называется "брожение".😜

Жители южных стран воспользовались ситуацией, чтобы лишний раз похвастаться овощным изобилием у них дома.

Между тем об ограничении на продажу латука в британских супермаркетах сообщает и Би-Би-Си:

Британская сеть супермаркетов Tesco ввела нормированную продажу салата-латука - не больше трех кочанов за одно посещение, объяснив это плохими погодными условиями в Европе.

Представители сети говорят, что плохая погода в Испании привела к проблемам с поставками овощей и что их европейские партнеры стараются решить возникшие проблемы.

Другая сеть, Morrisons, также ввела ограничения на продажу кочанного салата и брокколи, сообщает газета Daily Mail.

В прошлом месяце в продовольственных магазинах была нехватка кабачков, так как посадки этого овоща пострадали из-за холодной погоды, наводнений и недостатка солнечного света.

Жители Британии и скандинавских стран делятся в соцсетях фотографиями объявлений о введенных ограничениях и жалуются на цены, а кое-где и на пустые полки:



Stanislav Lvovsky

Тут все есть, но таблички висят, что, мол, shortage (насчет нормировки - брехня).

Alexandra Zimmer

А цукини и правда бьют рекорд -7,99! Подожду, не помру без цукини...

Tania Di Gioia

Первый раз за 17 лет вижу, что, действительно, что-то не так, как обычно, этой зимой в супермаркетах: цены на овощи подскочили вдвое, а то и втрое, и нет привычного изобилия.

Dmitrij Hafisow

Авторы сюжета правы. Фруктов навалом. А вот зелёные салаты надо покупать утром, вечером их может уже не быть.

Magomed San

Не скажу, что прямо без овощей остались. Всё вроде бы есть. Но могу сказать по личному примеру, что цены на помидоры серьёзно подскочили. Обычно покупаю сорт "черри", а тут прям в два раза подскочила цена. На обычные помидоры тоже цены поднялись. Как я понял, явление временное. По крайней мере возле помидоров была табличка с надписью, что из-за снегов и морозов в Европе, появились некоторые проблемы с поставкой овощей. П.с. Страна Швеция.

Nastja Brodskaja

Кое-что подорожало чуток, факт. Всему виной погода в южной Европе. А первый канал пусть порадуется, приятно же

Юлия Кузина

Овощные отделы в супермаркетах и правда опустели.

Вчера не смогли купить ничего: ни свеклы, ни цуккини, ни баклажанов.

Даже полки с помидорами пустые.

В TESCO ввели правило: по два (по-моему) кочана айсберга в руки и по два вилка брокколи.

Только даже со всеми этими правилами полки с вышеозначенными овощами пустые. Осталась картошка и лук....

Однако в целом катастрофическим положение не назовешь, отмечают многие.

Maria Bulgakova

Я такое наблюдала четыре дня подряд. Близкий к дому крупный супермаркет в Лондоне. В воскресенье была немного в шоке, зашла во вторник после работы, спросила не закрывается ли магазин, поскольку народ сметал все будто завтра уже не наступит, в среду очередной раз увидев пустые полки, позвонила в customer service. Все объяснили неурожаем в Испании и выслали чек на 10 фунтов, чтобы я не огорчалась. Сейчас все на месте. Но да, был такой момент в прошлые выходные и баклажаны сложно найти до сих пор, но это можно пережить я думаю.

Maria Raduga:

А мы тут, оказывается, чуть ли не голодаем:) с этим дефицитом овощей вообще вышла забавная история: я узнала про него, когда одна мама написала, что не может накормить своего малыша пюре из цуккини, потому что тот исчез из продаж, а малыш, как назло, кроме цуккини ничего не ест :( как вы думаете, чем я занималась последующие два дня? ... Правильно, искала в местных магазинах цуккини :) он в общем-то мне нафиг не сдался, и вообще цуккини я покупаю редко, но раз дефицит, срабатывает советская привычка - найти и купить впрок!

Это, помнится, как в Москве как-то несколько лет назад случился дефицит гречки, и цены на неё выросли сразу в несколько раз, но даже при этом гречку было не найти. В итоге все кончилось тем, что мы зачем-то закупились тонной этой гречки и потом долго, давясь, ее ели.

Это я все к чему? А к тому, что у нас тут все хорошо, никакого дефицита не наблюдается, цуккини я все-таки в итоге нашла, но так и не купила. Потому что с дурными привычками надо бороться☺️

Matheu Zevaev

Товарищи патриоты, вам самим не тошно от этого дерьма и лжи? Я не знаю ГДЕ ОНИ ЭТО снимали, но у нас в магазинах ничего подобного нет - да, цены повысились на цукини, баклажаны, помидоры, но все остальное по старым ценам, которые не меняются годами. И естественно нет никаких перебоев. Тот, кто клепает и выпускает подобные репортажи либо не профессионал, который не знает как работает логистика в европейских сетях, либо просто лжец.

Inna Koehler

Передаю из Швеции: с продуктами завал. Помидоров одних сортов 10, желтые и зеленые, красные и не очень. Салатов тоже со шпинатами и ботвой. Ну и так далеее

Wladimir Zelick

Вспомнилось:

"Безенчук дико огляделся. Действительно. На площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись."

​Pavel Kozlov

В первой половине января были мороз, снегопады, пурги, метели, были закрыты все дороги, ведущие в город, включая хайвей, и горные перевалы, и железнодорожные ветки, и аэропорт, и морской порт, и город был отрезан от всей страны и всего мира, и городские базары были закрыты, и случались иногда в сетевых супермаркетах перебои с кудрявым салатом, редиской и коричневыми шампиньонами.

То, что перебои с некоторыми продуктами действительно были, не оправдывает тенденциозный репортаж Первого канала, отмечает Ольга Федянина:

...Во всем этом прозрачно слышна установка на то, чтобы обязательно на лентах находить про то, как плохо живется Европе. И погромче это, погромче, погромче. А то решат, что на Первом канале не патриоты работают. Вот это очень "смешно". На фоне санкционных бульдозеров и наших собственных цен на, к примеру, брокколи -- особенно.