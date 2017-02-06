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Новости

СБУ расследовала дело об организации атаки на Ил-76 в 2014 году

Обломки сбитого Ил-76

Обломки сбитого Ил-76

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Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении Игоря Плотницкого и еще двух руководителей вооруженных сепаратистов так называемой "ЛНР" по делу об атаке на украинский Ил-76 летом 2014 года. Об этом сообщает УНИАН.

Украинское ведомство опубликовало на YouTube запись переговоров между, как утверждается, Плотницким, тогда командовавшим батальоном "Заря", бывшим премьер-министром самопровозглашенной "ЛНР" Геннадием Цыпкаловым и двумя командирами сепаратистов – Андреем Патрушевым и Александром Гуреевым.

Человек, названный Плотницким, в частности, заявляет, что "борт" сбит, а Гуреев просит забрать самолет, чтобы сдать его на металлолом.

Действия сепаратистов квалифицированы как террористический акт, а обвинительный акт в отношении них направлен в суд, передает УНИАН.

В ночь на 14 июня 2014 года сепаратисты подбили военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 человек – экипаж и военнослужащие, находившиеся на его борту.

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