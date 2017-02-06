В Крыму задержали активиста с плакатом "Украденный Симферополь"

В Симферополе полиция задержала главу "Крымского антикоррупционного комитета" Илью Большедворова, который в понедельник вышел на одиночный пикет с требованием отставки главы городской администрации Геннадия Бахарева.

Активиста доставили в отделение полиции. Видеозапись момента задержания он разместил на своей странице в Фейсбуке.

Большедворов неоднократно участвовал в акциях против местных властей, включая митинг "Обманутый Крым". На нем местные жители пытались обратиться к президенту России с жалобой на коррупцию среди крымских чиновников, назначенных Кремлем после аннексии полуострова, а также об их связях с криминальным миром.