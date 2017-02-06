Роскомнадзор заблокировал страницу аукциона Bonhams из-за фото Стёрджеса

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов страницу старейшего аукционного дома Bonhams. Как сообщается на сайте регулятора, такие меры были приняты на основании закона "Об информации", который запрещает распространение детской порнографии.

По данным "Роскомсвободы", страница была заблокирована из-за выставленной на аукционе работы фотохудожника Джока Стёрждеса. При этом, сайт Bonhams использует защищенный протокол HTTPS – это означает, что блокировка одной страницы может привести к отсутствию доступа ко всему сайту, отмечает "Роскомсвобода".

Осенью 2016 года член Совета Федерации Елена Мизулина потребовала закрыть выставку фотографий Джока Стёрждеса, которая проходила в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Сенатор назвала выставку "публичной демонстрацией материалов с детской порнографией". По данным "Роскомсвободы" Роскомнадзор несколько раз блокировал страницы с фотографиями Стёрджеса, однако это первый случай блокировки официального аукционного дома.