ХДС и ХСС выдвинули Меркель единым кандидатом на выборы

Христианско-демократический союз Германии и его партнеры из баварского Христианско-социального союза (ХСС) выдвинули Ангелу Меркель единым кандидатом на предстоящих в сентябре выборах в Бундестаг.

Как сообщает агентство ДПА, решение было принято в понедельник в Мюнхене на совместном заседании президиумов двух партий.



Блоку ХДС/ХСС, который является ведущим в правящей парламентской коалиции, удалось преодолеть разногласия по поводу миграционного кризиса. Лидер ХСС и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер неоднократно критиковал политику Меркель в отношении беженцев и мигрантов и связывал ее выдвижение общим кандидатом с введением барьеров на прием мигрантов. Сегодня он официально согласился поддержать кандидатуру Меркель.

"Мы входим в избирательную кампанию вместе", – заявил Хорст Зеехофер после двухдневных переговоров с Меркель. Федеральный канцлер, находившаяся рядом с ним, отметила, что ХСС и ХДС согласились: приток более 1 миллиона мигрантов в 2015–16 годах не должен повториться.



Меркель еще в ноябре прошлого года заявила о намерении баллотироваться на четвертый срок. Она была утверждена кандидатом в канцлеры от ХДС на съезде партии в декабре 2016 года.