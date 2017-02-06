Болгер Лапшин обжаловал экстрадицию в Верховном суде Белоруссии

Блогер Александр Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии свою экстрадицию в Азербайджан. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. Там уточнили, что жалоба будет рассмотрена во вторник.

Александр Лапшин был задержан в Минске в середине декабря 2016 года по запросу Азербайджана. В Баку блогера обвиняют в незаконном посещении Нагорного Карабаха и незаконном въезде в Азербайджан по украинскому паспорту (Лапшин является гражданином трех стран: России, Израиля и Украины).

Против экстрадиции Лапшина высказались представители властей России, Израиля и Армении. В защиту блогера выступил также представитель Госдепартамента США. Несмотря на это, 17 января Генпрокуратура Белоруссии вынесла решение о его выдаче Азербайджану. Апелляция адвокатов Лапшина на это решение была отклонена.