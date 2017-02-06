Опрос: Макрон – фаворит выборов президента Франции

Французская социологическая служба Opinionway опубликовала в понедельник данные, которые показывают, что независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон имеет значительно более существенные шансы на победу на выборах, чем лидер крайне правых Марин Ле Пен.

Опрос показал, что во втором туре выборов, если в него выйдут Макрон и Ле Пен, Макрон наберет 65 процентов, в то время как Ле Пен – 35 процентов.

При этом в первом туре Ле Пен, как следует из опроса, наберет 26 процентов, а Макрон – 23 процента, в то время как бывший фаворит Франсуа Фийон займет только третье место с 20 процентами.

Консервативный кандидат Франсуа Фийон, чья репутация была подорвана скандалом в связи с выплатами государственных денег его жене, должен сегодня выступить на пресс-конференции. Источники в его штабе утверждают, что он "перейдет в контрнаступление". В то же время уступивший Фийону на праймериз французских правых Ален Жюппе заявил, что, даже несмотря на скандал с Фийоном, исключает выдвижение своей кандидатуры в президенты.

Первый тур выборов президента Франции пройдет 23 апреля.