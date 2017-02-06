ФСБ: в пограничной зоне с Белоруссией не будет контрольных пунктов

ФСБ сообщила, что создание пограничной зоны на границе РФ и Белоруссии не предусматривает введение пограничного контроля и открытия контрольно-пропускных пунктов. В сообщении ведомства говорится, что установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также открытия и функционирования пунктов пропуска.

Целью введения пограничной зоны, как заявили в ФСБ, является "выявление и пресечение транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей".

1 февраля ФСБ России сообщила об установлении пограничной зоны на границе РФ и Белоруссии. Сейчас какой-либо контроль на границе между странами, образующими Союзное государство, отсутствует.

Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание пограничной зоны может спровоцировать "серьезный конфликт". Член Совета Федерации Константин Косачев пояснил, что контроль на границе будет введен для граждан "третьих стран". Как без проверки документов предполагается узнавать, гражданин какой страны пересекает границу, Косачев не уточнил.