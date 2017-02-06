Решение суда по делу о йоге оспорил участковый полицейский

В суд в Петербурге от полицейского поступила жалоба на постановление о прекращении дела программиста и философа Дмитрия Угая, сообщил юрист Правозащитного Центра "Мемориал" Денис Шедов изданию ОВД-Инфо.

В конце 2016 года Угая задержали за лекцию о философии йоги после доноса местного жителя. Его обвинили в незаконной миссионерской деятельности, но в конце января суд в Петербурге прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Угай заявлял, что йогу он изучает уже 20 лет и его лекция носила светский характер, а изложенные сведения есть в учебниках.

Суд над Дмитрием Угаем стал возможен после поправок в закон о свободе совести и религиозных объединениях, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.