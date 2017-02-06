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Новости

В Испании проходит суд над бывшим главой правительства Каталонии

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В Испании начался суд над бывшим главой правительства Каталонии. Артура Маса обвиняют в злоупотреблении властью из-за того, что он организовал неформальный референдум о независимости региона.

Обвинение требует лишить Маса права занимать государственные должности в течение десяти лет и оштрафовать его на 30 тысяч евро. На заседании суда он признал свою ответственность за организацию голосования. Во время судебного процесса тысячи человек пришли к зданию суда, чтобы поддержать политика.

На прошедшем 9 ноября 2014 года неформальном референдуме 80 процентов проголосовавших высказалась за отделение Каталонии от Испании. Изначально власти региона планировали провести полноценный плебисцит, но конституционный суд Испании обязал Каталонию отменить голосование.

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