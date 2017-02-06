Кандидат в президенты Франции Фийон объявил о начале "новой кампании"

Кандидат в президенты от французских правоцентристов Франсуа Фийон в понедельник 6 февраля созвал пресс-конференцию, чтобы прояснить ситуацию вокруг публикаций о якобы фиктивном трудоустройстве его супруги в качестве его парламентского помощника. Он объявил, что данные публикации были спланированной акцией, нацеленной на устранение единственного реального претендента на президентское кресло от правого лагеря, и что в случае его ухода, французам на предстоящем в апреле голосовании придется выбирать между лидером правых радикалов Марин Ле Пен и, как он выразился, "отщепенцем" нынешней президентской администрации Эммануэлем Макроном.

Фийон не стал отвечать на все вопросы, которые планировали задать ему представители СМИ, отведя им лишь несколько минут по завершении своей речи. Вначале выступления он заявил, что понимает необходимость прояснить все вопросы, которые в течение последней недели муссировались в прессе

По словам Фийона, его супруга, будучи парламентским помощником, получала нетто 3677 евро в месяц — жалование, вполне соответствующее работе, которую она выполняла. Кандидат от правоцентристов подчеркнул, что Пенелопа Фийон работала на него в течение последних тридцати лет, практически с самого начала его депутатской карьеры, обеспечивая техническую сторону его политической деятельности.

Двум из своих пяти детей Фийон платил в среднем три тысячи евро в месяц в течение 15 месяцев их трудоустройства у него, что, по его словам, тоже соответствовало проделанной ими работе. "Трудоустройство было легальным, все доходы чётко декларировались", заявил кандидат в президенты от правоцентристов. Он пообещал опубликовать на своем интернет-сайте всю документацию, касающуюся работы на него его родственников. "Мне абсолютно нечего скрывать", заявил Фийон, напомнив, что он и его супруга в течение пяти часов отвечали на вопросы следователей по всем интересовавшим их темам.

"В моральном плане — не представителям СМИ меня судить", отметил он. По словам Фийона, отныне во Франции для политиков неприемлемо трудоустраивать членов семьи. "Я считаю это ошибкой, но принимаю это", сказал экс-премьер-министр. Фийон подчеркнул, что прочувствовал эти новые веяния в обществе еще три года назад, и тогда прекратил трудоустройство членов своей семьи. "Я сожалею, что не сделал это гораздо раньше", заявил кандидат. Он перечислил все, чем владеют он и его супруга, включая недвижимость и банковские счета, и призвал других политических деятелей последовать его примеру. "Если реформировать, то нужно реформировать всю систему целиком", заявил Фийон и добавил, что не намерен возвращать порядка миллиона евро, которые за пятнадцать лет работы получила из госказны его супруга.



Фийон также пояснил, что после сложения министерских полномочий, с 2012 по 2016 года занимался совершенно легальной консалтинговой деятельностью, давал конференции за рубежом, консультировал крупные французские компании. Франсуа Фийон опроверг публикации, обвиняющие его в получении денег от представителей российских властей. "Я никогда не получал денег от России, и мое сотрудничество с это страной всегда было исключительно на добровольных началах", пояснил кандидат в президенты Франции.

"Сегодня вечером я начинаю новую предвыборную кампанию", объявил Фийон. "Лживые публикации нанесли мне болезненный удар, от которого я не сразу оправился. Но теперь я вновь на ногах и говорю миллиону проголосовавших за меня французов: нельзя допустить, чтоб у вас украли эту победу". Жестокость развернутой против него кампании, отметил Фийон, лишь укрепила его волю не допустить во втором туре президентских выборов соперничества между Марин Ле Пен, представляющей праворадикальный лагерь, и Эммануэлем Макроном, занимавшим пост министра в аппарате нынешнего президента.

Обращаясь к представителям прессы, Франсуа Фийон сказал: "Устроить суд Линча, политическое убийство, как вы сделали в эти дни — это уже слишком. И французские граждане это понимают".