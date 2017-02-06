Президент Азербайджана Алиев провёл переговоры с руководством Евросоюза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл переговоры с руководством Евросоюза в Брюсселе. Стороны обсудили новое соглашение о партнерстве. Одну из сегодняшних встреч - с председателем Европарламента - Алиев неожиданно отменил. Это произошло после того, как Антонио Таяни заявил, что собирается обсудить нарушение прав человека в Азербайджане. Перед визитом Алиева более семидесяти правозащитных организаций подписали обращение к лидерам ЕС с призывом использовать эти переговоры, чтобы настоять на больших реформах в Азербайджане. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в понедельник подчеркнул трудности, которые существуют у ЕС в отношениях с Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Брюсселе, чтобы также обсудить новые трубопроводы, которые будут нести азербайджанский газ в Европу. Баку стремится задействовать рынок в 500 миллионов человек, и ЕС в равной степени стремится снизить свою зависимость от российского газа.

Правозащитники обвиняют Алиева, который занимает пост президента с 2003 года, в централизации власти и ограничениях свободы слова и независимых СМИ.

Председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом в Брюсселе подчеркнул важность соблюдения демократических свобод. Он выразил мнение, что открытое общество является лучшей гарантией для долгосрочной стабильности и процветания. "Мы с нетерпением ждем продолжения работы в качестве партнеров по этим вопросам," - подчеркнул Туск.