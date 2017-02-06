ОБСЕ: в Авдеевке восстановлено центральное водоснабжение

В Донецке и Авдеевке восстановлено центральное водоснабжение. Как сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, вернулась к работе Донецкая фильтровальная станция, которая была отключена из-за повреждения линий электропередач во время боевых действий в конце января.

Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также объявила о возобновлении подачи электричества в дома всех жителей Авдеевки. Обесточеннымиостаются несколько близлежащих сёл. В Киеве также заявили, что в Авдеевке вернулись к работе общеобразовательные школы и детские сады.

В конце января на востоке Украины обострилась обстановка. В районе Авдеевки, пригороде Донецка, фиксировались взаимные обстрелы позиций между украинскими войсками и вооруженными отрядами пророссийских сепаратистов. Конфликтующие стороны понесли потери, есть жертвы среди мирного населения. 4 февраля в Авдеевке установилось относительное затишье.