Петербург: правозащитники спасают от депортации гражданина КНДР

Гражданин КНДР Цой Мен Бок, 15 лет назад сбежавший в Россию из трудового лагеря, может быть депортирован на родину. Решение о его принудительном выдворении уже вынесено Всеволожским городским судом, оно вступает в силу 10 февраля. Сейчас Цой Мен Бок находится в Центре временного содержания для иностранных граждан в Царском Селе. Адвокат "Мемориала" Ольга Цейтлина опасается, что сотрудники ФСБ заставили его подписать бумаги на русском языке, значения которых он не понимал. Это могла быть просьба об отправке назад в Северную Корею, где Цой Мен Боку может грозить смертная казнь. По мнению адвоката, ведомственные интересы перевешивают международные обязательства и соображения гуманитарного порядка: если российские спецслужбы находят и выдают стране ее скрывающихся граждан, то спецслужбы этой страны точно так же выдают скрывающихся граждан России.

Цой Мен Бок рассказал через переводчика, что с 1999 года он валил лес в корейском трудовом лагере в Амурской области – под охраной и без документов, которые у него отобрали. В 2002 году ему удалось сбежать. Все это время он жил на нелегальном положении, сейчас у него есть гражданская жена, гражданка России, и двое маленьких детей.

Цой Мен Бок попросил признать его беженцем. Ольга Цейтлина не питает больших надежд, что эту просьбу удовлетворят, при этом, по ее словам, "Мемориалу" известна история другого гражданина Северной Кореи, не так давно депортированного из России и подвергнутого жестокой казни как изменника родины. Соглашение о взаимной выдачи нелегальных мигрантов было подписано Российской Федерацией и КНДР в феврале 2016 года.

Адвокаты Цой Мен Бока обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой предоставить ему временную защиту от депортации. Вечером 6 февраля был получен ответ: российскому правительству предписано не возвращать Цой Мен Бока в КНДР до рассмотрения его дела в ЕСПЧ. По словам Ольги Цейтлиной, рассмотрения стоит ждать не раньше чем через год, все это время Цой Мен Бок проведет в Центре временного содержания.