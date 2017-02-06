Трамп поддержал НАТО, но призвал страны-члены к большей вовлеченности

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку НАТО, подчеркнув, что остальные страны-члены должны больше участвовать в деятельности Североатлантического союза.

Выступая на военно-воздушной базе во Флориде, Трамп пообещал усилить борьбу с радикальным исламизмом, отметив, что террористическая угроза во всем мире значительно возросла. Президент обвинил запрещенную в России экстремистскую группировку "Исламское государство" в геноциде.

Говоря об указе, ограничивающем иммиграцию из стран, где преобладает ислам, Трамп заявил, что готов впустить в Соединенные Штаты только тех людей, кто разделяет американские ценности.

Указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств, в которых ислам – преобладающая религия, был подписан Трампом 27 января. Этим же указом приостанавливался прием беженцев из Сирии на 120 дней.

Федеральный судья в штате Сиэтл заблокировал распоряжение Трампа. Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда в Сиэтле, в воскресенье апелляционный суд отклонил жалобу минюста. Судья пояснил, что миграционный указ противоречит конституции. Штаты Вашингтон и Миннесота передали в апелляционный суд экспертное заключение в поддержку иска против указа Трампа.