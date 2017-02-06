Спикер Палаты общин призвал не пустить Трампа выступать в парламенте

Спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу призвал не позволить президенту США Дональду Трампу выступить перед законодательным органом во время его визита в Лондон. По словам Беркоу, Палата общин не принимает расизма, сексизма и выступает за независимое правосудие.

Более 160 парламентариев высказались против выступления Трампа, которое является частью государственного визита президента США в Великобританию. Приглашение посетить Лондон Трамп получил от британского премьер-министра Терезы Мэй во время её недавнего визита в Соединённые Штаты.

Поездка Трампа в Великобританию запланирована на лето 2017 года. Более миллиона восьмисот британцев подписали онлайн-петицию с требованием отменить визит. В то же время около трёхсот тысяч человек подписались под призывом позволить визиту состояться.