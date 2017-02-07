Врачи-убийцы против шарлатанов

Внимание: всё мнения, собранные в данном обзоре, лишь отражают общественную дискуссию, и не должны рассматриваться читателями как медицинские рекомендации!

Очень резонансный документ выпустила на этой неделе Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований - в понедельник на сайте комиссии был опубликован меморандум "О лженаучности гомеопатии":

Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу. Все они оказались в итоге безуспешными.<...>

Гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов.

Настоящий меморандум констатирует, что в научном сообществе гомеопатия на сегодня рассматривается как лженаука. Ее применение в медицине противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие.

Выступление комиссии мгновенно собрало множество воинственных сторонников.

Мария Баронова:

Изучаю подробнейшим образом сегодняшний меморандум РАН, объявляющий гомеопатию лженаукой. Текст такой степени пассионарности, что в разделе рекомендации мне дичайше не хватает пункта:

- Вбить осиновый кол в каждого производителя и распространителя гомеопатии.

Горжусь нашими учеными в целом и РАН в частности как никогда.

Максим Артемьев:

О, я обеими руками за! Помню, писал одному кандидату предвыборную программу, и вставил туда пункт, чтобы в аптеках нельзя было продавать гомеопатию вместе с настоящими лекарствами. Это реальная проблема - продают всякие пустышки вместо лекарств, а народ по невежеству их покупает безо всякой пользы для здоровья. А чаще - во вред. Но энтузиазма этот пункт не вызвал, хотя кандидат и был великим медиком.

Антон Чернин:

Ну наконец-то: частная победа сил разума над силами добра. Неужели фуфломицины с продажи поснимают - ваши прогнозы?

Пётр Милованов:

Сначала пришли к гомеопатам, но я молчал.

Потом пришли к астрологам, но я молчал.

Потом пришли к экстрасенсам, но я молчал.

Потом пришли к политологам, но я молчал.

Когда пришли к финансовым аналитикам, молчать было уже некому.

Но наивно было бы считать, что у гомеопатов нет столь же (или даже более) воинственных защитников. Разумеется, учёных сразу заподозрили в самых низменных мотивах.

Марк Урнов:

Группа олигофренов из Российской Академии наук решила объявить городу и миру о лженаучности гомеопатии. Содержательно их инициативу не комментирую: вступать в полемику с дебилами не следует. Правда, к отрицательному значению их IQ, возможно, примешивается и денежный интерес фармакологов - стоимость продаваемых в России гомеопатических средств составляет, как говорят, около 8 млрд. руб. в год. Но деньги деньгами, а идиотизм идиотизмом. Плохо, когда "в академии наук заседает князь Дундук." Совсем плохо, когда представители вида dunducus vulgaris становятся доминантной популяцией.

Юрий Лоза:

Лично у меня не вызывает сомнений, что атака на гомеопатию срежиссирована и осуществлена фармацевтическими компаниями. А уж озвучивание бюджета гомеопатии без приведения цифр традиционной фармацевтики — вообще приёмчик подленький, ведь там и цены намного выше и объемы продаж в сотни раз больше.

Андрей Новиков-Ланской:

Непосредственная причина репрессий против гомеопатии, очевидно, имеет коммерческую основу. Однако все это вписывается в более общий культурный тренд - обуздывание независимой магии. Гомеопатия - чисто магическая практика, а публичная магия сегодня - прерогатива государства. Т.е. можно колдовать частным образом, подпольно, а вот официально абы кому нельзя. Официально колдуют только в Кремле и по разрешению Кремля. Например, когда ритуально уничтожают нечистые санкционные продукты.

Александр Филиппов:

И вот теперь, когда мы наконец официально узнали, что гомеопатия лженаука и, стало быть, никому не помогла, хотелось бы также узнать, кому она помешала, с указанием имен, должностей и конкретных сумм в биткоинах.

Лев Оборин:

В ленте уважаемые френды начали натурально писать о травле гомеопатов. Уже мелькают версии о том, что она инспирирована свыше и что она отвлекает от реальных проблем. Убийцы в белых халатах наносят ответный удар!

Аргумент про деньги, впрочем, универсален и легко возвращается обратно.

Кристина Потупчик:

Напомню дорогим читателям, что продавать гомеопатию выгоднее, чем героин. Сахарные шарики, которые в аптеке продаются в сотни тысяч раз дороже, чем сам сахар, из которого они сделаны, приносит производителям миллионы. Миллионы, вытаскиваемые из кошелька нас с вами. Людей, которые хотят вылечиться. Которые знают недостаточно, чтобы выявить шарлатанов с первого раза.

Но как быть с теми, КОМУ ПОМОГАЕТ?

Галина Юзефович:

А, да, все забываю сказать: я лечусь гомеопатией, и мне помогает (точнее, помогает примерно так же, как аллопатия, т. е. когда назначение сделано профессионалом и когда я соблюдаю схему приема). А нынешняя охота на ведьм меня раздражает нечеловечески - какое-то массовое "значит, надо повесить негра", как в известном фильме братьев Коэнов "О, где же ты, брат". Креационизм на марше, у Мединского ученое звание отобрать не удается, Малахов с уринотерапией заполонил телевизор, уполномоченный по правам ребенка вещает про телегонию - что же делать? Правильно, надо всем коллективом распять область как минимум безвредную (а по мне, так вполне полезную) и главное ту, за которую власть определенно не впишется.

Дмитрий Ольшанский:

В газетах пишут, гомеопатия теперь лженаука.

Ну-ну.

Мне было года, может быть, три.

Или четыре.

Гайморит.

- Надо делать проколы! Срочно! Иначе никак! - сказала "традиционная медицина".

А знаменитый гомеопат Ефуни - из не менее знаменитой московской поликлиники на Шоссе Энтузиастов - вместо этого выписал шарики.

Гайморит исчез.<...>



Жизнь - тайна.

И потому надутые от важности Базаровы, которые выучили, что резать лягушек и бомбить насморк антибиотиками - это "научно", а шарики, мочки ушей, легкие прикосновения и ваша рука, которая без вас помнит код домофона, - это "антинаучно", - вызывают только грустную улыбку.

Спасибо, милые, если мне нужно будет победить тараканов, сбросив на них ядерную бомбу, я обязательно попрошу у вас совета.

Жизнь, повторяю, сложна и разнообразна.

А человек - тайна.

Ольга Тепеш-Моргенштерн:

Если вы хотите знать мое мнение (хотя кому оно <интересно>, в общем-то), то, как уже сказал один мой прекрасный друг, "если вы внезапно или давно веруете в гомеопатию, и считаете, что вам она помогает, а значит, эффективна, то у вас очень большие проблемы с когнитивной сферой". Мне добавить нечего. Эффект плацебо в современной науке признан, активно изучается, и работает вообще много на чем. Так что если вам помогает гомеопатия, веганство, прана, солнечная энергия и все вот это прочее, - прекрасно, пусть помогает.

В этом вопросе печально не то, что запрещают гомеопатию (ну, по мне - так это все равно что таблетки с глюкозой продавать и ими лечиться от гонореи), а то, что в принципе Запрещают. Хотя в целом-то мировая тенденция идет на разрешение много чего. Активно снова бросились, например, исследовать прекрасные лсд и экстази на предмет их полезности для мозга и лечения разных психических заболеваний. Неспроста же, дело к легалайзу движется понемногу.

И при всем при этом хоп - и что-то запрещают вдруг. Вот это стремно. А гомеопатия это или мясо, или вазелин - не суть важно.

Тут, кстати, кроется очень важный момент, на который многие поспешили обратить внимание - "а судьи кто".

Тарас Бурмистров:

Про гомеопатию я знаю только то, что читал о ней у Булгакова - «пятнадцать капель и вы перестанете что-нибудь чувствовать». Что, конечно, не помешает мне высказаться.

Забавно, как признание чего-либо «ненаучным» выглядит так же грозно, как в прежние времена «отлучение от церкви». Хотя, казалось бы - ну наука, и что?

Это стройная замкнутая область с продуманными внутренними законами построения и ограниченной сферой применения. Границы проводит она сама, причем осознанно (что, собственно, прежде всего и отличает ее от не-науки).

Но мы натянули эту сферу на весь глобус, как прежде религию. Человечество, видимо, иначе просто не может. Лучше бы искусство натягивали - с ним хоть нескучно.

Олег Козырев:

Сегодня РАН представила, что она инквизиция и объявила гомеопатию лженаукой. Самое смешное, что само существование какого-то собрания ученых, которые тратят свое время на то, чтобы что-то объявлять лженаучным — лженаучно. Ибо в истории человечества слишком много раз многие важные знания объявлялись ложными. И объявлялись не кем-нибудь, а учеными. Опыт в науке — важнейший инструмент познания. Так что всякий, кто не основывается на этом печальном опыте науки, сам вряд ли всерьез является ученым. Не вижу практического смысла в каком-бы то ни было официальном органе для объявления чего либо лженаучным.

Александр Гаврилов:

Гомеопатия отныне лженаука. Очень хорошо, теперь расскажите, пожалуйста, кто-нибудь, почему меня это должно интересовать.

Кто решится принять вызов, пусть примет во внимание, что гомеопатия так же лженаука (то есть решением того же суда), что и генетика, а противопоставлять её следует настоящей науке - какую бы выбрать для примера? астрономию ли, базовым прорывом в которой было предположение, что Бог находится в самом центре мировой Сферы Творения, совпадающем с Солнцем (теперь мы называем это гелиоцентрической системой и изучаем в неполном пересказе в средней школе)?

Жаль, что медицина не наука (а ремесло), а то бы можно было припомнить безумного Игнаца Земмельвейса, справедливо посаженного коллегами в дурку за предложение мыть руки между вскрытием трупов и родовспоможением.

Отдельно прошу обратить ваше внимание, что я не собираюсь доказывать истинность учения Ганемана (очень причудливого). Я хочу сделать то, что хочу сделать: поинтересоваться тем авторитетом, от имени которого происходит сегодняшняя анафема, и узнать, в каких полях ещё его посевы всхожи.

Есть шуточные доводы в защиту гомеопатии.

Роман Удот:

Гомеопатия - тоже наука, но разбавленная в пропорции 12C (1:1000000000000000000000000)

Вячеслав Данилов:

А вот если гомеопатия - это лечение подобным подобного - то когда мужик с бодуна поправляется пивком, он разве не гомеопатию практикует? И как же тогда опохмел вдруг лженаука?

Но есть и вполне серьёзные.

Марк Сандомирский:



Мое же мнение, устоявшееся с юности, отданной кафедре фармакологии и опытам…. Не на людях, конечно, а на животных —главное в действии лечебного снадобья все же не механизм действия, а эффект. Не так важно, что специалисты не могут толком объяснить механизм действия гомеопатических препаратов — а объяснения Ганемана за несколько веков безнадежно устарели. Главное — в эмпирике, в накопленном обширном опыте реальной помощи пациентам.



И если рассматривать гомеопатию в роли косвенной психосоматической психотерапии — лекарственно-опосредованной (пусть даже плацебо-ориентированной), она в этой роли безусловно полезна. Не как замена аллопатии — а как ее дополнение. Меня в этом убеждает тридцатилетний лечебный опыт.



Важно при этом не смешивать гомеопатию как науку (к которой у коллег немало вопросов) и как практическую медицинскую деятельность, заслуженно признанную мировым профессиональным сообществом. Не «стращать и запрещать» гомеопатию, а восстанавливать пребывающую в небрежении отечественную фармакологию и находящуюся в упадке фармацевтику —вот для общества жизненно важная задача))

Екатерина Казимирова:

В защиту гомеопатии пост

Удивляюсь, как люди потрясают своими знаниями о числе Авогадро, полученными в пятом классе, не желая вдуматься и присмотреться. Гомеопатия помогла не десяткам и даже не сотням, а более, - думаю, тысячам - людей. Только я знаю около десяти примеров, в том числе из истории моей семьи, в том числе о случаях, когда официальная медицина отказалась бороться или была бессильна.<...>

Механизм не изучен. Но топтать то, что не понимаешь, просто потому, что не понимаешь - преступно. И, к слову, это совершенно не научный подход.

Можно сомневаться еще в самых высоких разведениях. Но гомеопаты работают сплошь и рядом и с более низкими разведениями (т.е. более высокими концентрациями) веществ.

Это у нас какая-то манера такая - оставлять людей без выбора. Снести ларьки. Уничтожить гомеопатию "потому что не понимаем". Только второе намного хуже - много людей может остаться не без шоколадки по пути на работу, а без действенной помощи.

Антон Носик:



Есть огромное количество вспомогательных общеукрепляющих методик, в диапазоне от поста и молитвы до физиотерапии и банального ЗОЖ, применение которых вместо активного вмешательства современной медицины в острой фазе заболевания может привести к тяжким последствиям для здоровья, включая смерть пациента. На мой взгляд, это не даёт оснований утверждать, что вред здоровью наступил вследствие поста, молитвы, физиотерапии или ЗОЖ. Отказ пациента от обращения к помощи профильного медицинского специалиста — это полностью самостоятельная проблема, а не какой-то уникальный результат приёма гомеопатических шариков внутрь. Утверждение Комиссии РАН об опасности гомеопатии для здоровья — не вывод из научных исследований, а банальное шельмование и подмена понятий. Гомеопатия действительно будет опасна, если использовать её вместо хирургии — но если использовать её вместе с подтверждённо эффективными методами медицинского вмешательства, то она не более опасна для жизни и здоровья, чем утренняя гимнастика, ЛФК или ЗОЖ.<...>

Лично я считаю гомеопатию полной <ерундой>, и никогда в жизни я не обращался к помощи гомеопатов, и не планирую. Но это не их проблема, а моя. Очень часто средства, в которые человек не верит, не действуют на него именно потому, что он в них не верит. И нет решительно никакой проблемы, с точки зрения медицинской науки, в том, чтобы 200 лет, или 2000 лет, использовать для терапии те практики, в которых конкретный механизм полезного воздействия наукой пока не установлен. Так что аргумент «мы не знаем, как это работает» не кажется мне убедительным.<...>



Конечно, люди, которые борются со лженаукой, не ответственны ни за современное состояние российской медицины в научном плане, ни за её дегуманизацию в плане практическом. Я их в этом и не виню. Я просто констатирую, что слухи об угрозе гомеопатии для жизни и здоровья россиян преувеличены, не основываются на научных данных, и использование авторитета РАН для их тиражирования больше вредит авторитету Академии, чем способствует укреплению чьего бы то ни было здоровья.

Носику отвечает один из членов той самой комиссии Николай Николаев:

Что такое гомеопатия? Это несуществующее лекарство, выдаваемое за лекарство. Понимаете? Не просто «слабое», не просто «не эффективное», а несуществующее. Если в таблетке/грануле/капсуле нет действующего вещества, ни в какой форме нет, то с вашим организмом нечему взаимодействовать. Да, можно сколько угодно расточать словеса о «биоинформации», о «памяти воды» и прочую подобную псевдонаучную галиматью, но лекарства там нет. Совсем нет, понимаете? Значит ребята-гомеопаты «лечат» тёплым взглядом, добрым словом, и ничем больше. Безопасно ли это? Если у вас насморк – наверно да. Если рак – наверно нет. А Вы в курсе, что эти расшалившиеся ребята теперь «лечат» и от рака тоже? Вам не страшно?

Кстати, о «памяти воды» и прочем. Подумайте, как здорово получается! «Умная» вода, в которую вдохновенный гомеопат помещает частичку своей фигни, а потом разводит её в миллиарды раз, вдруг запоминает именно эту фигню, а не жир с пальцев гомеопата, ржавчину водопровода, резину крышки… А потом «это» наносится на гранулы, и организм чудесным образом выбирает именно ту информацию, которая его «исцелит». Ну глупость ведь полная!..

А теперь пойдём дальше.Да, у нас плохая медицина. Да, бездарное чиновничество, к сожалению, в массе делает её всё хуже. Но она, плохая, но вас лечит. И в подавляющем большинстве случаев лечиться лучше, чем не лечиться. И у нас в нашей плохой медицине есть много прекрасных врачей и отличных лекарств.

Но! У нас есть и отношение общества к медицине, которое в чём-то правильное, а во многом и несправедливое. И Вы – очень ярко выражаете вторую точку зрения. Ваше право. Но таких – недоверчивых, незнающих, некомпетентных – очень много. И вот, на фоне нашей плохой медицины, к таким людям приходит «хороший» гомеопат и говорит – какая химия, какие таблетки, «подобное подобным»! И ведь многие – тысячи, сотни тысяч, ведутся! И сколько их них не получает пусть плохого, но лечения, которое могло бы помочь! И после этого Вы говорите о «самочувствии» и «страдании»?.. Вы вправе быть тут невежественным, но я – профессионал, и у меня нет такого права. И потому я говорю Вам – гомеопатия не лечит, она подменяет лечение, и потому она зло.



Ещё об одном. Мне наплевать на доходы производителей. Но мне не наплевать, когда обиженный на медицину и соблазнённый гомеопатией больной не покупает лекарств, которые лечат, не только потому, что у него просто нет денег, чтобы купить и то, и другое! Ваши рассуждения о «вспомогательных методиках» абстрактно хороши, но только не для нашей нищей державы! Понимаете, на такие правильные и красивые решения у большинства больных просто нет денег.И если уж вы считаете нашу медицину совсем плохой, то даже плохое лучше, чем ничего. А гомеопатия – это и есть «ничего». В чистом виде.

Андрей Десницкий:

Гомеопатия не является наукой и не использует науку, о чем можно заключить по целому ряду признаков (попробуйте сами догадаться).

При этом есть много хороших и разных вещей, которые не являются наукой и кому-то помогают. Например, религия.

Просто хорошо, когда всё называется своим именем.

Вроде, это дважды два, нет?

Артём Рондарёв:

В ленте пишут, что не бросят гомеопатию в беде, миллионы гомеопатических аптек не могут ошибаться, великого Лавуазье тоже не принимали с его метеоритами, Иисуса Христа и Будду не печатали, а еще все смеялись над шпионским камнем, а он оказался правдой!

То есть, стоило тронуть пальцем мумие для интеллигенции, - как те же люди, которые хихикают в кулачок над народными верованиями в пояс Богородицы, принялись озвучивать ровно те же аргументы бабок с лавочки, только через деепричастные обороты. Наука, понимаешь, не доказала, что Бога нет.

Ггггггг.

Мария Пироговская:

Задумалась над реакциями видимой мне части общества на антигомеопатический меморандум комиссии по борьбе с лженаукой. Навскидку тут видны несколько любопытных моментов.

Во-первых, ассоциация гомеопатии Ганемана с "природой", с целительной силой "натуральных лекарств" (отсюда и частое объединение фитотерапии и гомеопатии в узком смысле под общим зонтичным термином). В XIX веке популярность учения Ганемана не случайно возрастала вместе с технократизацией медицины (а также урбанизацией европейских обществ), отчуждением тела пациента в пространстве больницы и переносом в сферу медицинского внимания процессов и явлений, прежде считавшихся "естественными".

Во-вторых, интересно, какое место гомеопатия занимала в позднесоветской и постсоветской лечебной практике и каким образом она получила в воображении российских граждан то место, которое получила: подозреваю, что ее влияние существенно расширялось за счет сознательного и бессознательного противостояния позитивистской официальной медицине, действующей таблетками и скальпелем и интенсивно вторгающейся в границы тела.

В-третьих (и это самое важное, на мой взгляд), нынешняя дискуссия имеет очевидный политический аспект: речь идет о праве на собственное тело, о возможности нынешних социально взрослых граждан принимать решения - касающиеся не только своего здоровья, но и здоровья детей, т. е. граждан будущих. Поэтому одна из сторон настойчиво отождествляет комиссию против лженауки с государством (и это позволяет начать борьбу с государственным патернализмом), а другая пользуется аргументом "но ведь гомеопатией начинают лечить детей, упуская время для настоящей терапии" (и это позволяет призывать доказательную медицину в качестве полицейского или по крайней мере представителя опеки, делегируя ученым биополитическую функцию).

Основной же вопрос заключается в том, как обеим сторонам, в равной степени озабоченным здоровьем и благополучием, своим и своих близких, вести диалог друг с другом: аргументы о доказанной бессмысленности разведений и числе Авогадро, с одной стороны, и о заговоре бигфармы против "горошков", с другой, не приведут к пониманию.

Обсуждение стало настолько массовым, что вскоре породило даже новую форму снобизма - демонстративно уклоняться от дискуссии.

Ксения Лученко:

Меня недавно один хороший человек спросил "ну ты себя за что-нибудь хвалишь?". Вот сегодня я себя точно могу похвалить: я до сих пор не влезла ни в один спор о гомеопатии. Вот же молодец-то, а!​

Лев Рубинштейн:

Коммуникативное поле фейсбука похоже на какую-нибудь салонную игру – вроде «шляпы» или «лото».

Допустим, в обувную коробку кладут некоторое количество маленьких бумажек, на каждой из которых написано какое-нибудь слово или словосочетание.

Ведущий – лучше всего, чтобы это был ребенок, еще не научившийся читать - засовывает туда руку и вынимает одну из бумажек. На бумажке написано, к примеру, слово «Трамп». Или, допустим, «Исаакий». Или «Черта оседлости». Или «Гомеопатия».

После этого все по кругу должны очень быстро придумать и произнести какую-нибудь фразу, где непременно должно быть использовано это слово в различных падежах и формах.

Обмен репликами постепенно перерастает в спор, часто переходящий в ссору.

Выигрывает тот, кто первый скажет: «Ну, хватит, надоело! Тащи другое слово».

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