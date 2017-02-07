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СМИ: Путин поручил компенсировать расходы на "пакет Яровой"

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Президент России Владимир Путин после подписания "пакета Яровой" поручил правительству покрыть часть расходов операторов связи, чтобы не допустить роста тарифов.

Информация об этом 6 февраля появлялась на портале правовой информации, но позже была удалена, сообщают "Ведомости". Как рассказали собеседники издания, требование находилось в закрытой части поручения президента правительству и Федеральной службе безопасности.

Поправки в закон, подготовленные депутатом Ириной Яровой, ужесточают ответственность за преступления террористического и экстремистского характера. Они, в частности, обязывают операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры, сообщения, а также изображения и видео клиентов в течение полугода. Руководители "большой четверки" российских операторов связи оценили исполнение закона более чем в два триллиона рублей.

Заместитель министра экономического развития Николай Подгузов предлагает компенсировать операторам расходы из фонда универсальных услуг связи, в который они же отчисляют 1,2 процента выручки. Однако собеседники газеты в сотовых компаниях отметили, что средств фонда недостаточно. В прошлом году в него поступило около 15 миллиардов рублей.

В декабре стало известно об отказе правительства смягчать условия хранения данных для исполнения"пакета Яровой".

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