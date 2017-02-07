Московского активиста Марка Гальперина увезли полицейские

Московского активиста Марка Гальперина во вторник утром увезли на машине полицейские. На своей странице в Фейсбуке он сообщил, что перед этим они распилили дверь его квартиры. Представиться сотрудники правоохранительных органов отказались.

14 января Гальперина вместе с другими активистами задержали в Москве на акции в поддержку политзаключенных. Его должны были судить по двум статьям административного кодекса – о нарушении порядка проведения митинга и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Басманный суд Москвы назвал материалы дела неполными и вернул их в полицию. Сам Гальперин вышел на свободу 16 января.