Моджо Джуджу: Магия либидо

На этот раз в программе "Музыка на Свободе" – никаких трагических историй, никаких скандалов, никаких сенсаций, никакой особой экзотики. Хедлайнер седьмого выпуска программы – Луиз де Лузуриага, певица, которую вы, скорее всего, еще не знаете. Луиз родилась в городе Мельбурн, в Австралии, в 1983 году. Причины своего сегодняшнего выбора главной звезды объясняет рок-критик Артемий Троицкий.

В начале артистической карьеры Луис де Лузуриага была солисткой клубной блюзовой группы под названием Mojo Juju & the Snake Oil Merchants, то есть "Моджо Джуджу и торговцы змеиным маслом". Вскоре "торговцы" отпали, а Моджо Джуджу осталась. Давайте сразу познакомимся с одной выдающейся вещицей в ее исполнении – это кавер-версия классика рок-н-ролла Скримин Джея Хокинса, песня I Put A Spell on You из дебютного альбома Моджо Джуджу, который так и назывался "Моджо Джуджу".

Моджо Джуджу интерпретирует классическую балладу

Совершенно изумительно поет Руиз де Лузуриага, она же Моджо Джуджу! Теперь несколько слово о ее псевдониме. "Моджо" – это популярное (в частности, среди черных блюзменов) словечко из лексикона американских индейцев, и означает оно сексуальную силу, то есть можно сказать, что это синоним европейского слова "либидо". "Джуджу" – это уже из жаргона африканской и гаитянской религии вуду – безумной нашумевшей языческой религии, из которой, в частности, взялись пресловутые зомби, и "джуджу" означает "магия", "волшебство". То есть псевдоним в переводе с американо-индейско-вудуистского означает "магия либидо".

Выглядит Моджо Джуджу под стать своему сценическому имени: крупная эффектная темноволосая дама с маленькими, но заметными усиками; к тому же, она обладает могучим голосом. Первый альбом Моджо Джуджу вышел в 2012 году. У ее предыдущей группы Snake Oil Merchants также вышло два альбома, в 2007 и 2009 годах, они имели хождение только в Австралии, раздобыть их весьма сложно, но скачать из интернета вполне реально. Итак, в 2012 году вышел дебютный альбом Моджо Джуджу, он имел огромный успех в Австралии, получил несколько престижных местных премий, но опять же дальше одной этой страны дело не пошло. В прошлом году вышел второй диск Моджо Джуджу, называется Seeing Red/Feeling Blue. Вот песня They Come & They Go, “Они приходят и уходят".

"Они приходят и уходят". Моджо Джуджу остается

В группе с Моджо Джуджу выступает ее брат Стивен Руиз де Лузуриага, он стучит на барабанах. Важную роль в ансамбле играет Дарси Маккналти, исполнитель на довольно редком для рок-н-ролла инструменте баритон-саксофоне. Стиль – знойный, но при этом очень лиричный ритм-энд-блюз. Моджо Джуджу, судя отчасти по внешности, но в первую очередь и по текстам песен, принадлежит к ЛГБТ-сообществу. Одевается она примерно так же, как Жорж Санд, а иногда и Зинаида Гиппиус, то есть исключительно в мужские костюмы, причем весьма элегантные мужские костюмы в стиле (еще одно, кстати, вам слово на заметку) "пачуко". Так называли в 1920–30-е годы в США молодых гангстеров латиноамериканского происхождения, носили они двубортные костюмы, широкие брюки, клетчатые жилетки и фетровые шляпы. Так одевается и мисс Джуджу. Ну и в своих задушевных песнях тоже обращается, как правило, к героиням женского пола. Вот песня Ain't Gonna Wait, "Я не собираюсь ждать".

Моджо Джуджу, композиция "Я не собираюсь ждать"

В последнее время Моджо Джуджу выступала и в Европе, и в Америке. Кстати говоря, она делила сцену с Имельдой Мэй, песни которой я представил в предыдущем выпуске программы. Кроме того, Моджо Джуджу снялась в немецком документальном фильме под названием "Лучшие подруги". Короче, есть шанс, что имя этой, бесспорно незаурядной, вокалистки прославится, наконец, и в Северном полушарии.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 7):

1. Elliot Moss (USA). I can't swim, LP Highspeeds

2. Pollyester (Germany/Belarus). In my boots, LP The City of Orion

3. Daby Toure (Mauritania/France). Kiba, LP Amonafi

4. U.S.Girls (USA/Canada). Red comes in many shades, LP Half Free

5. Slim Twig (Canada). Fog of sex, LP Thank You for Stickin' with Twig

6. Санкт-Петербург (Россия). "Я убил министра", LP "Небо на всех"

7. Моjo Juju (Australia). I Put A Spell on You, LP Mojo Juju

8. Моjo Juju (Australia). They Come аnd They Go, LP Seeing Red/Feeling Blue

9. Моjo Juju (Australia). Ain't gonna wait, LP Seeing Red/Feeling Blue

10. Edward Artemiev (USSR/Russia) Train, LP Solaris, The Mirror, Stalker

11. Oranitza (Bulgaria). Nachalo, LP Folktron

12. Fatima Al Qadiri (UK/Kuwait). Blood Moon, LP Brute