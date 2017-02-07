Доклад "Агоры": Рунет перешел на военное положение

Международная правозащитная группа "Агора" зарегистрировала более 116 тысяч случаев ограничения свободы интернета в России в 2016 году. Это почти в восемь раз больше, чем годом ранее. Об этом говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе правозащитников.

В частности, по данным организации, более чем в десять раз (до 53 тысяч) выросло число случаев административного давления, в три раза – судебного запрета информации и в 20 раз ограничения доступа в сеть – до 35 тысяч в 2016 году.

Как отметил представитель "Агоры" Дамир Гайнутдинов, объективно больше стало фактов уголовного преследования за интернет-активность. Количество известных приговоров к лишению свободы выросло с 18 до 29, к трем пользователям применены принудительные меры медицинского характера.

По данным правозащитников, в России в условиях "относительной свободы интернета" живут лишь около 13 с половиной миллионов человек, а 82 миллиона россиян находятся в регионах "с серьезным давлением на интернет".

По сравнению с 2015 годом ситуация со свободой интернета значительно ухудшилась в 18 российских регионах, а улучшилась лишь в одном.

Российская политика в отношении интернета фактически превратилась в "военную кампанию", с сильной цензурой и жесткой реакцией на любое несогласие, отмечают авторы доклада. "Обычных инженеров и охранников на асфальтобетонном заводе судят за высказывания о положении на украинском и сирийском фронтах, за интернет-переписку с противником и за критику российских силовиков. Все это позволяет сделать уверенный вывод: Рунет перешел на военное положение", – говорится в докладе.