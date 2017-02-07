ЕСПЧ присудил компенсации по жалобам на запрет публичных акций

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил почти 184 тысячи евро компенсации 23 россиянам, которые пожаловались на запрет проведения массовых мероприятий и препятствия при их согласовании. ЕСПЧ признал действия российских властей нарушением права на свободу собраний.

В числе заявителей, обратившихся в суд – правозащитник Лев Пономарев, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и ЛГБТ-активист Кирилл Непомнящий.

Всего в ЕСПЧ поступили жалобы на запрет и воспрепятствование проведению 28 акций, в числе которых – мероприятия движения в защиту свободы собраний "Стратегия-31".