Бракованная этика

Это текст о том, что неочевидно управляет Россией. Авторский подход основан на результатах многолетних исследований с помощью эгоскопии – синхронной диагностики смысло-физиологических коммуникаций ролевых "я" во внутреннем мире человека (этика) и людей между собой (мораль).

Этика как часть философии возникла в Древней Греции ("этос" – "нрав, обычай"). Речь шла поначалу о правилах совместной жизни людей. Затем к этому смыслу добавились темы совести, добра и зла, сочувствия, дружбы, самопожертвования, милосердия, справедливости, солидарности и так далее. Современная нормативность моральных понятий и оценок двойственна: одни объясняют их божественным смыслом, другие объективными причинами поведения людей. Однако практически не подвергается сомнению так называемое золотое правило этики: "Не делай другим того, чего не желаешь себе". По моему мнению, это правило является следствием неочевидного заблуждения из-за отсутствия адекватного инструмента для измерения "этического тела" человека. Например, "сновидящее" тело активно участвует в самых невероятных событиях сна, даже летает. Бодрствующее тело по-разному ведет и чувствует себя в житейских ситуациях морального "добра" и "зла": радостно, когда что-то получается, и огорчительно, когда нечто происходит вопреки ожидаемому, и это нормально. Разные состояния этического тела функционально связаны с физиологическими процессами и социальными событиями. В эзотерике они именуются тонкой материей, в христианской культуре – душой (этика) и духом (мораль). Этическое тело индивидуума, семьи, социальной группы может быть сбалансированным или очень "колючим" в каких-то значимых делах.

Эгоскопические измерения по критерию "радость – огорчение" позволяют утверждать, что существует, как минимум, четыре этических модели и четыре варианта "золотого правила" этики. В интуитивно-оценочной шкале нормальной модели радость в (+), а огорчение в (‑). Еще есть три "бракованных" модели: избыточно оптимистичная, с радостью и огорчением в (+); избыточно пессимистичная, обе в (‑) и перелицованная, когда радость в (‑), а огорчение в (+) – это удел моральных вывертышей, садомазохистов.

Носители разных этических моделей неосознаваемо примеряют "золотое правило" к себе, любимым. Конфликтные коммуникации между ними порождают непонимание, обрастающее телесным дискомфортом, социальными и медицинскими проблемами. Профессионалы могут существенно различаться по этим критериям. Возьмем клятву Гиппократа – это модель нормальной этики, а запрет на усыновление российских детей гражданами США по "закону Димы Яковлева" – это юридический продукт этических отморозков, который поддерживают 71% респондентов, опрошенных ВЦИОМ в январе 2017 года (притом что 64% не считают для себя возможным усыновить ребенка).

Преобладание носителей бракованной этики применительно к страдающим детям наглядно свидетельствует о серьезной болезни этического тела России. Следует знать, что новорожденные дети не имеют собственной этики, она появляется только в процессе социализации, в процессе непрерывного воспитания и обучения тому, что "хорошо" или "плохо". Взросление этического тела не коррелирует с физическими и психологическими параметрами: "Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал", эволюция нормальной этической модели формирует мудрость, а бракованной – социальную глупость.

Праздник по полной: мы ничего не отдали, у нас есть горшки и продукты, вождю – почет и уважение, мы лучше всех, нам всем очень хорошо

Рассмотрим связь этики с экономикой, которая может быть нормативной или этической. Школьный пример нормативной экономики: есть три племени, в двух научились изготавливать разные горшки для хранения продуктов, а в третьем их только каким-то образом приобретают. Меновые отношения позволяют каждому племени иметь свой доход, при этом включается механизм конкуренции, постепенно переросший в формулу "товар – деньги – товар" с добавленной стоимостью, с законами и демократическими институтами регулирования конкуренции.

Нормативная экономика с большим трудом прорастает из этической экономики, основанной на правилах этического превосходства. Например, процесс товарообмена не понравился новому вождю, он решил прославить себя и свое племя самым простым способом: украли горшки у одних, а других убили, забрав их горшки. Праздник по полной: мы ничего не отдали, у нас есть горшки и продукты, вождю – почет и уважение, мы лучше всех, нам всем очень хорошо. В этом варианте экономики не нужна конкуренция, законы и прочая этическая белиберда. Знакомая картина? В 1917 году произошла этическая перелицовка и разрыв этического тела России по формуле "кто был никем, тот станет всем", но суть экономики, основанной на близости к вождю в подневольном труде рабов с бракованной этикой, не изменилась. Таковой она и продолжает быть. Моральный брак коммунистической идеологии скудоумит и развращает народ в болоте этической экономики, главными врагами которой считаются конкуренция, правда, уважение к человеку из-за того, что они покушаются на ее основы: на ложь, на презрение к другим, на коррупцию и мифическую духовность.

Этика конкуренции, производительность труда и качество товаров взаимосвязаны и первостепенны для нормативной экономики. Для этической экономики они имеют как бы первичное, но на самом деле второстепенное значение. Главное – надуть "пузырь" и отчитаться перед властью. Помните советскую формулу: "Мы работаем не ради денег, а дабы устать"? Это девиз работников с бракованной этикой, которые производят низкокачественные товары по законам плановой экономики. Бракоделы во всех отраслях народного хозяйства производят продукт, не способный конкурировать в сфере международной торговли. Российская Федерация приняла эстафету у СССР и "успешно" развивает бракодельство в новых сферах – в науке и даже в космической отрасли.

Этика и власть интимно связаны между собой обратной зависимостью: чем ближе этика к норме, тем эффективнее власть, и наоборот, чем выше уровень бракованной этики у начальствующего сословия, тем власть "вертикальнее" и глупее. Это российский бренд – дураки, духовность и плохие дороги. Роль государя в такой схеме первична, он вначале резонирует с этическим телом народа, а потом внедряет в него свою этическую модель. Он может публично оглашать альтернативные факты (врать), и холопы будут дружно аплодировать ему – наш парень! Он может наобещать все что угодно, и холопы довольны – мы тоже так делаем! Он никогда не ошибается, и холопы рады – мы особенные и потому всегда правы! Этические бракоделы с достоинством несут бремя главных российских героев, они гордятся своим бизнесом и богатством, украденным и отжатым у других, у них особые понятия о совести, они патриоты и духовные авторитеты этических войн с теми, кто по-иному думает, крестится, говорит, делает.

Этический диагноз России: аморальная пузырчатка духовного величия (пузырчатка глупости) с воинствующим презрением к человеку и торжествующим бракодельством. Есть ли лечение? Международное разделение труда и новые технологии приведут к смене приоритетов, базовым элементом станет нормальная этика, которая потянет за собой нормативную экономику в демократических странах, оставляя в хвосте авторитарные и тоталитарные режимы с бракованной этикой. Поэтому этическое обучение и смена этического порядка в России может стать действенным лекарством. Но захочет ли этого многострадальный народ? Ответ может дать референдум по двум актуальным вопросам:

1. Коммунизм и плановая экономика для России "благо" (+) или "зло" (-)?

2. Демократия и конкурентная экономика для России "благо" (+) или "зло" (-)?

Такой референдум целесообразно провести до новых выборов вождя, но решится ли он изменить этические приоритеты? Подождем и понаблюдаем – это наука.

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук