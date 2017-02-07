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Новости

Токио призывает найти новый подход к вопросу о Курилах

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Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что хочет поставить точку в вопросе Курильских островов. Он призвал найти новый подход к решению проблемы.

Синдзо Абе
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Ранее президент России Владимир Путин опроверг возможность передачи островов Японии. Речь идет, по его словам, о компромиссе двух стран, где "ни одна из сторон не будет чувствовать себя проигравшей".

Острова вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой, когда Советский Союз присвоил себе принадлежащие Японии Курильские острова. Сейчас Южные Курилы – часть Сахалинской области Российской Федерации.

Япония сегодня отмечает "День северных территорий" – именно так в стране называют Курильские острова.

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