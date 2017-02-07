Петербург: тюремные врачи подозреваются в "неоказании помощи"

Следственный комитет Санкт-Петербурга подозревает двух тюремных врачей в смерти 37-летней онкобольной женщины, сообщает 7 февраля правозащитный проект “Зона права”. На них было заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

По данным следствия, после подтверждения заболевания женщина не получала специализированного лечения в виде химиотерапии и лучевой терапии. Тюремные врачи давали ей только обезболивающее. Медэксперты заключили, что признаки рака у погибшей были определены еще в мае 2015 года. В марте 2016 года суд отказался освободить ее из колонии, однако после обращения правозащитников в ЕСПЧ женщину освободили. Спустя два месяца она умерла.

По словам адвоката Виталия Черкасова, в его производстве находится более десяти дел о неоказании медпомощи осужденным в Санкт-Петербурге. По данным сайта "Русская эбола", полученным из открытых источников, в 2016 году в отделениях полиции, ИВС и СИЗО погибли 99 человек.