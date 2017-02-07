РБК: на поход "Адмирала Кузнецова" ушло более 7 миллиардов рублей

Поход авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и возглавляемой им группы кораблей в зону операции российских воздушно-космических сил в Сирии обошелся бюджету России в сумму не менее семи миллиардов рублей, сообщает РБК.

Издание подсчитало вероятные затраты на проведение операции, исходя из экспортных цен на самолеты, топливо, а также стоимости содержания экипажей и техники, которую назвали военные эксперты.

По данным РБК, главные расходы связаны с потерей двух палубных истребителей –​ Миг-29 и Су-33 – которые разбились при заходе на посадку. На их замену может потребоваться до шести с половиной миллиардов рублей.

Авторы материала подчеркивают, что реальные расходы на поход могли быть гораздо больше, так как российское военное ведомство не публиковало данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей.

По подсчетам РБК, первый год операции ВКС России в Сирии обошелся почти в 60 миллиардов рублей.

Поход авианосной группы в Средиземное море начался в октябре прошлого года, а в начале января 2017 года было объявлено, что корабли возвращаются в российские порты. В Минобороны сообщили, что за время их участия в операции, морская авиация совершила 420 вылетов.