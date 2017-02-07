Глава Избиркома Королева ушла в отставку

Председатель территориальной избирательной комиссии Королёва Жанна Прокофьева написала заявление об отставке после сообщений о нарушениях на выборах в Госдуму. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря комиссии Дмитрия Лободенкова. По его словам, Мособизбирком уже принял ее заявление.

В октябре 2016 года член избиркома Евгений Шевченко рассказал, что из Королёва поступило 12 жалоб на нарушения в ходе сентябрьских выборов в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно критиковала работу избиркома Королёва. В январе 2016 года Памфилова поручила провести проверку работы ТИК Королёва, а также рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Прокофьевой на ее посту. Мособлизбирком назвал результаты проверки удовлетворительными, однако в ЦИКе с этой оценкой не согласились и заявили о создании специальной рабочей группы для дополнительной проверки работы Прокофьевой.

В январе 2017 года был уволен глава избиркома Мытищ. Это произошло после публикации "Новой газеты" о нарушениях на выборах в Госдуму и Мособлдуму в Мытищах.

Выборы в Государственную думу России прошли в сентябре 2016 года. По итогам голосования в состав Госдумы вошли партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". После выборов в ЦИК поступило множество жалоб на нарушения в ходе выборов. По словам Памфиловой, результаты голосования были отменены на девяти избирательных участках.