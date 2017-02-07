ООН: джихадисты в Сирии продолжают терять позиции

Джихадистская группировка "Исламское государство" продолжает терять территории, источники финансирования и способность рекрутировать новобранцев – сообщается докладе ООН. В документе, выпущенном 6 февраля канцелярией Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, отмечается, что экстремисты, в противовес потерям на поле боя, пытаются наносить удары на территории западных государств.

Авторы доклада ООН обращают внимание на то, что вооружённые формирования "Исламского государства" всё больше испытывают давление со стороны противостоящих им сил. Так, иракская армия успешно наступает на Мосул, а правительственные войска режима Асада, курдские отряды и вооружённая оппозиция теснит "Исламское государство" на территории Сирии.

В докладе ООН, подчёркивается, что финансовое положение "Исламского государства", группировки, запрещённой во многих странах (включая Россию), также ухудшается, вынуждая джихадистов действовать в условиях "кризисного бюджета". Объем нелегальных продаж нефти, в основном добываемой на территории Сирии, уменьшился с 500 миллионов в 2015 году до 260 миллионов в минувшем году.