Журналистку поместили под домашний арест в квартиру правозащитницы

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест журналистку Айгуль Махмутову, которую несколько лет назад судили по делу о вымогательстве. Суд состоялся еще 23 января, однако СМИ об этом стало известно только сейчас.



По данным "Новой газеты", Махмутова прописана в квартире главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, но фактически живет в другом месте. Из-за постановления суда ей приходится находиться под арестом в квартире правозащитницы. Алексеева уже подала апелляционную жалобу на решения суда. Она будет рассмотрена 8 февраля.

Махмутова была задержана вместе с бывшим муниципальным депутатом Андреем Черняковым в Комитете за гражданские права. По словам Чернякова, следователь Алексей Медников вымогал у них взятку. Бывший депутат уточнил, что сразу же подал заявление в полицию по факту вымогательства. В апелляционной жалобе Махмутовой сказано, что на заседании суда Медников дал ложные показания, заявив, что она находится в федеральном розыске. Несмотря на то что генпрокурор был против домашнего ареста, суд вынес постановление о такой мере пресечения.

В 2007 году Айгуль Махмутова была осуждена по двум уголовным делам на общий срок в пять с половиной лет. Сама Махмутова утверждала, что уголовные дела в ее отношении были сфальсифицированы.