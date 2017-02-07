Валенса категорически отрицает сотрудничество со спецслужбами ПНР

Бывший лидер движения "Солидарность" и бывший президент Польши Лех Валенса категорически отрицает, что подписи под его согласием на сотрудничество со службой госбезопасности ПНР, которые он, как заявляет Институт национальной памяти, поставил, являются подлинными.

По словам Валенсы, документы, которые были представлены как его доносы спецслужбам, являются не чем иным, как специально обработанными материалами, взятыми из прослушивания разговоров. "Они подделывают доллары, паспорта! Так они же лучше изобразят мою подпись, чем я сам это сделаю! (...) Что касается графологической экспертизы, то десять других графологов выскажут вам противоположное мнение", – заявил Валенса.

Валенса поклялся, что никогда не сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, а ведомости о получении вознаграждений за доносы, по его словам, подписывали сами агенты, чтобы присвоить эти деньги и списать на него.

Валенса заявил, что история с обнародованием "Досье Болека" направлена на то, чтобы скомпрометировать его и настроить поляков против бывшего президента и "легенды борьбы за свободу".

В конце января Институт национальной памяти Польши огласил результаты графологической экспертизы, согласно которым десятки документов дела Валенсы – например доносы, квитанции, были составлены и подписаны именно им.

Бывший президент и лауреат Нобелевской премии мира намерен заказать независимую графологическую экспертизу документов, найденных в архивах покойного ныне генерала Чеслава Кищака – бывшего министра внутренних дел ПНР.