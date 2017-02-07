Президент Румынии заявил о нежелательности отставки кабинета

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что правительство социал-демократов ввергло страну в "полномасштабный" политический кризис, когда одобрило проект закона, ослабляющего наказания за коррупцию. В результате массовых общенациональных протестов правительство отозвало уже принятый закон. 7 февраля президент Румынии обратился к обеим палатам парламента, сказав, что, по мнению большинства граждан страны, Румыния движется "в неверном направлении".

Йоханнис, однако, подчеркнул, что не желает смещения кабинета во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну или проведения досрочных выборов. По мнению главы государства, такие меры не решат главной проблемы – не помогут борьбе с коррупцией. Йоханнис призвал членов правительства принимать "ответственные решения".

Антикоррупционные манифестации, охватившие Румынию на минувшей неделе, собрали в общей сложности около 600 тысяч человек в разных городах страны. В Бухаресте количество протестующих достигло, по румынским источникам, 300 тысяч.