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Новости

Меркель призвала Путина добиться от сепаратистов прекращения огня

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина использовать свое влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы остановить насилие. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.

В телефонном разговоре, состоявшемся 7 февраля, оба лидера выразили надежду, что боевые действия в скором времени завершатся, говорится в заявлении.

"Канцлер Германии и президент России согласились, что должны быть предприняты новые усилия для обеспечения прекращения огня, и попросили министров иностранных дел и их советников поддерживать тесный контакт", – говорится в заявлении.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что во время телефонного разговора Путин и Меркель призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины. При этом Кремль возлагает ответственность за эскалацию конфликта на украинскую сторону.

Всплеск боевых действий между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами в конце января и начале февраля привел к гибели как минимум 35 человек, среди которых – мирные жители в Авдеевке, Донецке и других населенных пунктах. По данным ООН, более 9800 человек были убиты в ходе конфликта с апреля 2014 года.

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