Меркель призвала Путина добиться от сепаратистов прекращения огня

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина использовать свое влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы остановить насилие. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.

В телефонном разговоре, состоявшемся 7 февраля, оба лидера выразили надежду, что боевые действия в скором времени завершатся, говорится в заявлении.

"Канцлер Германии и президент России согласились, что должны быть предприняты новые усилия для обеспечения прекращения огня, и попросили министров иностранных дел и их советников поддерживать тесный контакт", – говорится в заявлении.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что во время телефонного разговора Путин и Меркель призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины. При этом Кремль возлагает ответственность за эскалацию конфликта на украинскую сторону.

Всплеск боевых действий между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами в конце января и начале февраля привел к гибели как минимум 35 человек, среди которых – мирные жители в Авдеевке, Донецке и других населенных пунктах. По данным ООН, более 9800 человек были убиты в ходе конфликта с апреля 2014 года.