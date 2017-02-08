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Правосудие

Если врач беспощадней болезни. Эфир в 18:05

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Как онкобольным получить качественную и бесплатную медпомощь

Каждый 503-й россиянин умирает от рака. И хотя закон защищает людей с онкозаболеваниями, гарантируя им бесплатное предоставление необходимой помощи, воспользоваться этими гарантиями удается не всем и не всегда.

О том, как людям с онкологическими заболеваниями реализовать право на получение специализированной и бесплатной медицинской помощи и лекарственных препаратов (в том числе, обезболивающих), говорим с гостями в студии Радио Свобода: юристом автономной некоммерческой организации "Проект СО-действие" Пелагией Тихоновой и главным консультантом "Лиги пациентов" Мариной Зубковой.

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