20 человек погибли при взрыве около Верховного суда Афганистана

На менее 20 человек погибли, еще 48 были ранены в результате взрыва около здания Верховного суда Афганистана в Кабуле.

По данным властей, среди жертв есть женщины и дети.

Полиция сообщает, что 7 февраля смертник привел в действие взрывное устройство на парковке, когда сотрудники суда садились в автобус после работы. Весь комплекс зданий суда оцеплен.

Пока никто не взял на себя ответственности за нападение.

Во вторник же в городе Фарах (столице одноименной западной провинции) при взрыве мины, заложенной около его дома, погиб глава одной из районных администраций.

Ответственность за убийство взяли на себя талибы.

В 2016 году в результате актов насилия в Афганистане погибли и были ранены почти 11 с половиной тысяч мирных граждан, треть из них – дети. Эти данные обнародовала ООН 6 февраля, отметив, что за все время мониторинга это – самый страшный показатель.

