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Диссовет МГУ отказался рассматривать диссертацию Мединского

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Диссертационный совет по истории на базе исторического факультета МГУ не намерен рассматривать по существу докторскую диссертацию министра культуры Владимира Мединского.

Об этом 7 февраля заявил декан факультета Иван Тучков. По словам Тучкова, диссертационный совет "не видит оснований" для рассмотрения претензий к работе Мединского "ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты".

Владимир Мединский защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков" в 2011 году и получил ученую степень доктора наук. Весной 2016 года группа ученых потребовала от Министерства образования и науки России лишить Мединского докторской степени из-за многочисленных ошибок в его диссертации. Претензии к работе должен был рассмотреть Уральский федеральный университет, однако сначала заседание диссертационного совета было перенесено, а затем рассмотрение вопроса перенесли в МГУ. Сам Мединский утверждал, что "любые нападки" на его работу будут "публично высмеяны".

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