Меркель: ситуация на востоке Украины остается крайне напряженной

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Беата Шидло заявили сегодня в Варшаве о том, что снятие санкций с России до разрешения конфликта на Украине не планируется. Меркель подчеркнула, что пока Минские соглашения не будут выполнены, не может быть речи об отмене санкций. Канцлер Германии также сообщила, что ФРГ увеличит расходы на военные нужды и с пониманием относится к усилению охраны восточных границ ЕС.

Отвечая на вопросы журналистов после встречи Меркель, премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что позиции Варшавы и Берлина в том, что касается украинской ситуации, схожи. "На Украине нарушается международное законодательство, территориальная целостность этой страны. До тех пор, пока Россия не откажется от своих действий, Европейский союз должен придерживаться политики санкций. Такова позиция Польши, и такова позиция госпожи канцлер", – подчеркнула премьер-министр Польши.

Меркель и Шидло говорили также о том, что Европе необходимы хорошие отношения с США.

Несмотря на дружественный характер польско-немецких отношений и сегодняшних переговоров в частности, Беата Шидло подчеркнула, что Варшава выступала и продолжает выступать против строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.

Кроме премьера, президента и руководителей двух оппозиционных партий, канцлер ФРГ встретилась в Варшаве с лидером правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским. Одна из тем переговоров – поддержка со стороны Варшавы кандидатуры главы Европейского совета поляка Дональда Туска, который претендует на этот пост во второй раз.

Польское правительство остается единственным в Европе, которое до сих пор не высказалось однозначно по этому вопросу. По мнению экспертов, так происходит, среди прочего, из-за того, что Туск и Качиньский были и, видимо, остаются одними из наиболее непримиримых политических противников. В последнее время в Польше в выступлениях политиков и публицистов правого толка нередко слышны антинемецкие акценты, однако накануне визита канцлера в Варшаву Ярослав Качиньский заявил немецким СМИ, что победа Ангелы Меркель на предстоящих выборах в ФРГ была бы самым лучшим сценарием для поляков.