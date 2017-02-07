Активист Марк Гальперин отпущен после допроса в ФСБ

Задержанный во вторник утром сотрудниками ФСБ оппозиционный активист Марк Гальперин после допроса отпущен на свободу и находится в статусе свидетеля. Об этом сообщила его адвокат Ксения Костромина.

Как сообщается, с активиста взяли подписку о неразглашении. По какому именно делу Гальперин является свидетелем - пока неясно. Информация о том, что против него самого заведено уголовное дело за «экстремистские призывы», пока не подтвердилась.

Гальперина задержали во вторник утром сотрудники ФСБ. У него и у ряда других активистов прошли обыски. Кроме Гальперина, на Лубянку увезли журналиста видео-проекта "Градус-ТВ" Ольгу Сапронову.

У здания ФСБ на Лубянке сегодня прошли одиночные пикеты в поддержку Гальперина. В пикетах участвовали около пяти человек, включая лидера московского "Яблока" Сергея Митрохина. Пришедшие потребовали освобождения оппозиционера. Полиция не вмешивалась.