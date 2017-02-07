В Киеве возмущены позицией посла Германии Райхеля по Донбассу

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Германии Эрнста Райхеля для объяснений в связи с заявлениями об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе. В опубликованном 7 февраля интервью агентству "РБК-Украина" немецкий дипломат заявил, что выборы в Донбассе "не обязательно могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Ключевыми условиями выборов на востоке страны официальный Киев называет вывод с территории Донбасса иностранных формирований и возвращение Украине контроля над всей восточной границей с Россией. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ на слова посла Германии написал в "Твиттере": "Два избирательных фарса под дулами российских автоматов – имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и в Донбассе. Фарсов хватит!".

Извинений от Эрнста Райхеля потребовали в украинском парламенте. Представители фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в знак протеста отказались от участия в торжественном приеме в немецком посольстве 7 февраля по случаю 25-летия работы диппредставительства на Украине.

Верховная Рада во вторник обратилась к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом осудить эскалацию, как говорится в документе, российской агрессии против Украины. В принятом постановлении депутаты призвали осудить Россию "за нарушение режима прекращения огня и преднамеренное разрушение нерегулярными и регулярными вооруженными формированиями города Авдеевка Донецкой области, а также варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения".

В период обострения ситуации в Донбассе, главным образом в Авдеевке, с 29 января по 5 февраля в результате массированных обстрелов, в том числе и "Градами", погибли 18 украинских военных и четверо мирных жителей, более ста человек – получили ранения. В Киеве заявляют, что события в Авдеевке и ее окрестностях следует квалифицировать как военное преступление, за которое ответственна РФ.