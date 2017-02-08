В Киеве неизвестные разгромили выставку, посвященную Майдану

В Киеве во вторник вечером неизвестные разгромили выставку "Утраченная возможность" художника Давида Чичкана, посвященную войне на Украине и ситуации в стране после Евромайдана. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Центра визуальной культуры, где была открыта экспозиция.

По меньшей мере 15 молодых людей в масках ворвались в помещение, избили охранника и испортили все картины. После погрома в выставочном зале остались практически голые стены, во многих местах они были пробиты и исписаны такими надписями, как "Сепары", "Слава Украине", "Слуги Москвы".

Как указывается на сайте Центра визуальной культуры, по мнению киевского художника-анархиста, участника протестов Давида Чичкана, Майдан для украинского общества - это упущенная возможность осуществить социальную революцию.