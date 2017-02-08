Опрос социологов: 44% россиян поддерживают смертную казнь

В России доля сторонников и противников смертной казни практически равны. Согласно опросу социологов "Левада-центра", 44 процента россиян поддерживают смертную казнь, 41 процент выступает против.

Треть опрошенных считает, что следует восстановить смертную казнь в прежнем виде, как в начале 90-х. Еще 12 процентов высказались за расширение применения высшей меры наказания.

Доля сторонников продления моратория на смертную казнь выросла за последние 15 лет в два раза - до 25 процентов. За полную отмену смертной казни выступают 16 процентов россиян.

В России смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, действует мораторий на применение этой меры наказания. Её альтернативой является пожизненное заключение.

В январе председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников предложил убрать из Уголовного кодекса упоминание о смертной казни "поскольку ее все равно уже нет".