Блогер Лапшин, экстрадированный в Азербайджан, помещен в СИЗО

Российский блогер Александр Лапшин, экстрадированный накануне из Белоруссии в Азербайджан, помещен в следственный изолятор в Баку, сообщает "Интерфакс".

Против экстрадиции блогера выступили власти России, Израиля и Армении. Комитет по защите журналистов подверг критике решение Верховного суда Белоруссии, признавшего законность передачи Лапшина Азербайджану, и потребовал его немедленного освобождения.

Александр Лапшин был задержан в Минске 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. Его обвиняют в нарушении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах) и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в Интернете критикует азербайджанскую политику. Журналисту грозит до 8 лет лишения свободы.