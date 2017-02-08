Суд по делу "узника Болотной" Панфилова вновь перенесен

Заседание суда по делу Максима Панфилова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому во время массовой акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года, перенесено на 17 февраля, поскольку подсудимому стало плохо, и в суд пришлось вызывать скорую помощь. Об этом сообщает "Медиазона".

Панфилов страдает неврологическим заболеванием – синдромом Туретта. Следствие сообщило, что специалисты института имени Сербского признали его невменяемым, из-за чего мужчине может грозить принудительное лечение. При этом он уже девять месяцев находится в следственном изоляторе.

Житель Астрахани Максим Панфилов был задержан в апреле 2016 года. По версии следствия, во время акции на Болотной площади он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа, чем якобы "причинил ему физическую боль". Правозащитный центр "Мемориал" признал Панфилова политзаключенным.