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Новости

Российские моряки взяты в плен у берегов Нигерии

Пиратский флаг. Shutterstock

Пиратский флаг. Shutterstock

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Пираты напали на судно "Carribean" в Гвинейском заливе неподалеку от Нигерии. Они похитили семь граждан России и гражданина Украины. О случившемся 7 февраля сообщило посольство России в Нигерии в твиттере.

Российская дипмиссия обратилась к властям Нигерии с просьбой помочь в поисках похищенных.

В 2016 году пираты несколько раз брали в плен российских моряков. В марте прошлого года из плена был освобожден моряк Иван Рудной. В декабре России в Нигерии сообщило об освобождении российских моряков, которые были захвачены в плен в ноябре 2016 года.

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