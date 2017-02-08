Российские моряки взяты в плен у берегов Нигерии

Пираты напали на судно "Carribean" в Гвинейском заливе неподалеку от Нигерии. Они похитили семь граждан России и гражданина Украины. О случившемся 7 февраля сообщило посольство России в Нигерии в твиттере.

Российская дипмиссия обратилась к властям Нигерии с просьбой помочь в поисках похищенных.

В 2016 году пираты несколько раз брали в плен российских моряков. В марте прошлого года из плена был освобожден моряк Иван Рудной. В декабре России в Нигерии сообщило об освобождении российских моряков, которые были захвачены в плен в ноябре 2016 года.