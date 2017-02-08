Глава Белгородской области хочет стать губернатором в седьмой раз

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко опроверг сообщения о своей возможной отставке и заявил о планах баллотироваться на седьмой срок. Об этом Савченко рассказал в среду на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Савченко руководит Белгородской область 24 года — с 1993 года. Четырежды он выигрывал выборы главы региона, и дважды назначался на этот пост президентами Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. Его нынешние полномочия истекают в октябре.

Накануне РБК сообщило, что 8 февраля Савченко проведет срочную пресс-конференцию. На этой неделе на встрече с журналистами два других губернатора объявили о досрочной отставке. Свои посты покинули глава Пермского края Виктор Басаргин и руководитель Бурятии Вячеслав Ноговицын.

В среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к Кремлю сообщила о возможной отставке главы Карелии Александра Худилайнена. Однако позже пресс-секретарь карельского губернатора опровергла сообщения СМИ.