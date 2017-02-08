Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Адвокат: музыканта Неумоева вызвали на допрос из-за "доноса" НКО

Роман Неумоев, лидер группы "Инструкция по выживанию"

Роман Неумоев, лидер группы "Инструкция по выживанию"

Смотреть комментарии

Вызов лидера рок-группы "Инструкция по выживанию" Романа Неумоева на допрос в центр по противодействию экстремизму связан с "доносом" некоммерческой организации "Центр исследования легитимности и политического протеста", сообщил "Медиазоне" адвокат музыканта Виталий Черкасов.

По его данным, эта НКО якобы анализирует записи в социальных сетях и при помощи специальной программы выявляет в них признаки экстремизма, о чем автоматически уведомляет правоохранительные органы. Юрист сообщил, что система "нашла" на странице Неумоева ролик с заголовком "мусульмане, где вы?".

Черкасов уточнил, что сотрудник "Центра Э" хотел взять у Неумоева объяснения, но музыкант "отказался свидетельствовать против себя". Материалы дела были направлены участковому. Адвокат предположил, что может быть заведен административный протокол по статье о распространении экстремистских материалов.

В минувший четверг Роман Неумоев сообщил, что его вызвали на беседу в псковское управление по противодействию экстремизму.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG