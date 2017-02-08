Адвокат: музыканта Неумоева вызвали на допрос из-за "доноса" НКО

Вызов лидера рок-группы "Инструкция по выживанию" Романа Неумоева на допрос в центр по противодействию экстремизму связан с "доносом" некоммерческой организации "Центр исследования легитимности и политического протеста", сообщил "Медиазоне" адвокат музыканта Виталий Черкасов.

По его данным, эта НКО якобы анализирует записи в социальных сетях и при помощи специальной программы выявляет в них признаки экстремизма, о чем автоматически уведомляет правоохранительные органы. Юрист сообщил, что система "нашла" на странице Неумоева ролик с заголовком "мусульмане, где вы?".

Черкасов уточнил, что сотрудник "Центра Э" хотел взять у Неумоева объяснения, но музыкант "отказался свидетельствовать против себя". Материалы дела были направлены участковому. Адвокат предположил, что может быть заведен административный протокол по статье о распространении экстремистских материалов.

В минувший четверг Роман Неумоев сообщил, что его вызвали на беседу в псковское управление по противодействию экстремизму.