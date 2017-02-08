Сенатор Маккейн обеспокоен состоянием Владимира Кара-Мурзы-младшего

Американский сенатор Джон Маккейн выразил обеспокоенность по поводу состояния Владимира Кара-Мурзы-младшего, который находится в больнице в Москве в критическом состоянии во второй раз за последние два года. Старший сенатор-республиканец от штата Аризона и регулярный критик России, Маккейн, заявил в Сенате 7 февраля, что Кара-Мурза "пережил еще одно очевидное отравление", потому что "он сохранил веру своим идеалам в конфронтации с жестоким и опасным самодержавием".

Жена Кара-Мурзы, Евгения, сообщила Радио Свободная Европа/Радио Свобода 6 февраля, что врачи поставили ему диагноз "острое отравление неустановленным веществом" после того, как он был госпитализирован 2 февраля с почечной недостаточностью.

Кара-Мурза, которому 35 лет, был госпитализирован 2 февраля и помещен в отделение интенсивной терапии и введен в искусственную кому.

Маккейн сказал, что, хотя Кара-Мурза в тяжелом состоянии, он, по его словам, "был воодушевлен узнать его состояние стабилизировалось."

Симптомы у Кара-Мурзы очень похожи на те, которые возникли у него в мае 2015 года, когда он внезапно заболел в Москве и был госпитализирован в критическом состоянии. Он сказал, что его болезнь в 2015 году стала результатом преднамеренного отравления из-за его политической деятельности.

Владимир Кара-Мурза-младший - координатор общественной организации "Открытая Россия", созданой бывшим владельцем компании ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2015-2016 годах Кара-Мурза был заместителем председателя оппозиционной партии ПАРНАС. Кроме того, он входит в движение "Солидарность".

В 2011 году Кара-Мурза вел переговоры в Конгрессе США о принятии так называемого закона Магнитского. По мнению Ходорковского, многие в руководстве России были недовольны деятельностью Кара-Мурзы. "Это задело интересы многих людей, и я думаю, что проблемы, связанные с этим, вполне возможны",— заявил основатель Открытой России в интервью Deutsche Welle.